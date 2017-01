Trabajadores del Metro: «Desde mayo no nos pagan con aumento»

Instan al presidente Nicolás Maduro a intervenir de «manera inmediata» la directiva del Metro porque no les paga como debería y dejó deteriorar las instalaciones

Foto: Génesis Rosario

Maracaibo — «Nos adeudan un 117% de aumento desde mayo del año pasado», reclamaron los trabajadores del Metro de Maracaibo, la mañana de ayer, al paralizar sus labores y tomar la instalación principal de la empresa socialista.

Sin dejar salir, ni entrar ningún vehículo a las instalaciones del Metro, ubicada en Altos de La Vanega, los trabajadores exigieron respuesta por parte de la directiva en menos de 48 horas o dejará de funcionar el servicio por completo.

Jonathan Rincón, delegado del Frente Socialista Metro de Maracaibo, apuntó: «Daremos 48 horas para una respuesta concreta, o el pago total de lo adeudado, ni un minuto más ni uno menos, merecemos respeto y consideración».

Asimismo los trabajadores manifestaron que ganan solamente sueldo mínimo «En estos momentos estamos debajo del sueldo, la respuesta que dan es que nuestra contratación es diferente pero ya a los trabajadores del metro a nivel nacional ya les pagaron»

Unidades inoperativas

Los trabajadores del sistema ferrovial y de buses comunicaron que «la inseguridad, los actos vandálicos y la falta de repuestos, solo ha dejado en funcionamiento 70 buses de 251 que existían, y únicamente dos de los seis trenes.

Además, con decepción le piden al Presidente que se aboque a recuperar las instalaciones que la directiva dejó deteriorar.

Trabajo sin beneficio

Rincón resaltó que tienen más de un año que la empresa no cotiza en el Seguro Social, ni se paga la Ley de Política Habitacional. «Nos están descontando mensualmente ese dinero y queremos saber ¿a dónde va ese dinero?», se cuestionan los empleados.

El también delegado del Frente Socialista informó que les deben el pago por prima, vacaciones y utilidades.

Otro prestador de servicios del Metro, quien prefirió no identificarse, informó que está esperando para realizarse «una operación en la vista y en las clínicas me dicen que no pueden hacérmela porque no están al día con los pagos».

Mediación

En horas de la tarde el ministro de Transporte y vicepresidente de Servicios y Obras Públicas, Ricardo Molina, llegó a las instalaciones del Metro de Maracaibo para mediar una solución con los trabajadores.

Durante la intervención del ministro Molina para mediar con los trabajadores, expresó que se estarán buscando los recursos para honrar los pasivos laborales que se adeudan.

«Estuvimos pasando por una dura crisis, pero nuestra prioridad son nuestros trabajadores y estamos haciendo todas las gestiones para pagar la deuda, si no pueden apoyarnos vayan a la Alcaldía para que Eveling les capitalice la empresa», manifestó Molina a los trabajadores.

De igual manera al lugar se apersonó el gobernador del Zulia, Francisco Arias Cárdenas, para mediar la situación con los trabajadores.

«Tengo que pedirle a todos los trabajadores que piensen en aquellos ciudadanos para los que trabajan, para esas personas que no tienen para pagar un pasaje en el transporte público, para que haya un entendimiento deben levantar la protesta y trabajar para los usuarios», manifestó Arias Cárdenas.

Mesa de diálogo

Aproximadamente a las 5:00 el presidente del Metro de Maracaibo, Tito Meleán; el gobernador Arias Cárdenas y el ministro Ricardo Molina entraron junto a los representantes de los trabajadores para mediar una solución.

Según Jonathan Rincón hasta el final de la noche no se llegó a ningún acuerdo para el bienestar de los trabajadores.

«Se nos propuso esperar hasta el próximo miércoles 8 de febrero para que nos paguen el 50% de lo que nos deben, pero no podemos seguir en esta situación y esta propuesta fue rechazada, estaremos mediando otras salidas», acotó Rincón.

Los trabajadores del Metro afirmaron que no se levantará el paro hasta que no se les haga el pago completo o por lo menos del 50% de la deuda que tiene la empresa y se les aseguren los pagos futuros.