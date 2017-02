Trabajadores de la Alcaldía de Maracaibo exigen sus reivindicaciones

Los manifestantes se apostaron frente a las instalaciones de la municipalidad para exigir el pago del aumento salarial



Fotos: Kendry Borges

Maracaibo — Bomberos activos y jubilados, junto a trabajadores del Instituto Municipal de Ambiente (IMA), Servicio Autónomo para el suministro del gas (Sagas) y Polimaracaibo, se concentraron frente a la Alcaldía de Maracaibo, para llevar un documento a la alcaldesa Eveling de Rosales, en el que solicitan sus reivindicaciones laborales.

«Exigimos el pago de los salarios caídos al personal contratado, aumento del 50% decretado por el presidente Maduro, prestaciones sociales a bomberos jubilados así como el pago inmediato del aporte patronal al Seguro Social. Exigimos un incremento de la póliza de HCM, ya que solo cubre 80 mil bolívares», indicó Howard Urdaneta, secretario general del sindicato de trabajadores del Sagas.

Howard Urdaneta

Por su parte, Freddy Montes, trabajador activo del Cuerpo de Bomberos de Maracaibo, refirió: «Estamos constituyendo una asamblea general extraordinaria con todos los trabajadores, para fijar una posición contundente a nuestras solicitudes. Queremos el pago de las prestaciones sociales para nuestros bomberos jubilados, dotación de equipos y unidades para poder trabajar en las condiciones correctas».

Al respecto, Montes denunció: «Estamos sin los uniformes especiales para atender un incendio, a la Coordinación Nacional de Bomberos llegaron 1.400 uniformes y dicen que tenemos que esperar un acto oficial con la Alcaldesa para que nos los entreguen».

Para dar una idea sobre el problema dentro del organismo, Montes informó que en el Cuerpo de bomberos no cuentan con ambulancias. «Esto quiere decir que si sale una emergencia no tenemos cómo atender a un herido», aseveró.

En el mismo orden de ideas, explicó que el único vehículo de supresión de incendios que posee el cuerpo de bomberos, funciona con una bomba artesanal, de allí que, en caso de un incendio, el camión no tendría fuerza para expulsar el agua y no podrían sofocar las llamas, pudiendo ocurrir una tragedia mayor.

«Por ello, si no conseguimos una pronta respuesta, haremos una huelga de hambre porque razones nos sobran y ya estamos cansados; no queremos seguir esperando», advirtió Montes.

Niurka Rondón

Desprotección

Por su parte, Niurka Rondón, trabajadora del IMA, denunció que sufre de «problemas dermatológicos, porque no contamos con los productos de higiene necesarios para protegernos de gérmenes y hongos», lo que le ha producido «serias laceraciones en la piel que no puedo tratar, porque no tenemos un salario digno».

Al mismo tiempo, resaltó que «semanalmente nos pagan 100 bolívares, para comprar leche para consumir mientras trabajamos; así como papel y jabón para nuestro aseo y con lo caro que está todo no puedo comprar nada».

Eduardo Labrador

Apoyo

El diputado del Clez, Eduardo Labrador, se presentó en el lugar y recibió el documento de 12 peticiones realizadas por los trabajadores. «El objetivo es presentarlo ante los organismos competentes para iniciar las acciones correspondientes».