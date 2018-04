Tocará ver el queso en las vitrinas y fotos

Los elevados precios del queso llevan a los marabinos a remplazarlo por el requesón que tiene un valor de menos de la mitad del primero

Foto: María Pérez C.

Maracaibo – Otro elemento que se suma a la crisis económica son los precios de los diferentes tipos de quesos que busca a diario el marabino.

El costo se ubican entre un millón cien el queso semiduro, un millón trecientos queso duro y un millón cuatrocientos queso madurado, lo que sobrepasa más de la mitad del sueldo mínimo que tras el último anuncio quedó en 1.163.510 bolívares.

«Estoy comprando requesón que está en 615.000 no es lo mismo, pero ¿cómo se hace? Si lo poco que gano no me alcanza para estar comprando queso semanal, porque un kilo no alcanza para todo el mes», expresó Carmen Sulbarán mientras hacía la cola para cancelar su compra.

Los precios dependen

En los puestos de comida clandestinos los precios de los platos dependen de si el usuario desea o no pedirlo con queso como lo son: tumbarranchos 170 mil bolívares y 250 mil bolívares con queso, hamburguesas 700 mil bolívares y acompañado por el producto lácteo 800 mil bolívares.

Sin olvidar los restaurantes que ofrecen servicios de queso aparte del plato en 680 mil bolívares que no es ni medio kilo del producto.

«Antes cuando salía con mi familia no le prestaban atención y pedía servicio de queso y yuca adicional, pero ya eso no se puede, de cosa lo que traiga el plato y ¡listo! para la casa», comentó Ramón Finol mientras esperaba su almuerzo en un restaurante.