Surtirán al Saime en enero

Empleados del Saime Sabaneta, quienes prefirieron no identificarse, aseguraron que en enero llegará nuevo material para hacer cédulas y pasaportes en la ciudad

Foto: Francis Sánchez

Maracaibo — Ayer, autoridades del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime), informaron que las oficinas del Zulia se surtirán de materiales para impresión el próximo 16 de enero.

Empleados del Saime Sabaneta, quienes prefirieron no identificarse, aseguraron que en enero llegará nuevo material para hacer cédulas y pasaportes en la ciudad.

Además, informaron que el próximo año estarán haciendo entrega de los pasaportes elaborados recientemente.

Cabe recordar que las oficinas regionales del Saime han tenido paralizado el servicio de cedulación aproximadamente cuatro meses por falta de material.

Mafias

En ediciones anteriores, QUÉ PASA ha denunciado que debido a la falta de material para la emisión de pasaportes y cedulas, mafias tratan de lucrarse con esta situación pidiendo pago en dólares o bolívares para agilizar el tiempo de espera por estos documentos.

Al momento de confrontar a las autoridades y trabajadores del Saime por esta situación, estos a pesar de no estar autorizados a dar declaraciones, manifestaron que por parte de los usuarios no se habían recibido ninguna queja o denuncia por este tipo de situaciones, por lo que no podían afirmar o desmentir esta información.