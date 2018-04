Semáforos están de adorno en la ciudad

La falta de mantenimiento y la escasez de los semáforos está causando disgusto de algunos marabinos en la ciudad



Foto: Raúl Rodríguez

Maracaibo – Las continúas fallas de los semáforos son un problema recurrente en el comportamiento de los conductores en la ciudad de Maracaibo, debido a que el funcionamiento de las señales de control del tráfico está ausente.

Por esta razón, durante un recorrido del equipo reporteril de QUÉ PASA, se notó que varios semáforos en las diferentes adyacencias de la ciudad están en colapso, debido a la «negligencia de los entes gubernamentales» o responsables del mantenimiento de este importante recurso para el tránsito.

El mal funcionamiento de los semáforos en las principales vías de la ciudad es alarmante, puesto que la mayoría no funciona, los pocos que están en uso requieren de mantenimiento para prestar un servicio óptimo.

«Parece una ciudad de bárbaros, la Alcaldía tiene mucho tiempo que no arregla los semáforos. A veces colapsan las avenidas porque fallan los semáforos, ya que no hay mantenimiento y la mayoría de ellos no funcionan», expresó Javier Fernández, transportista de la Circunvalación 2.

Lea también: ¡Triste! Desamparados en la avenida La Padilla y El Milagro solicitan ayuda

Agresividad en las vías

Algunos marabinos se quejan por la ausencia de los semáforos en la capital, ya que los conductores atraviesan con rapidez la avenida sin previo aviso. «Parece ser que nosotros, los transeúntes, somos invisibles, no tienen consideración de nada. Cuando pasamos cualquier avenida siempre es lo mismo. Los vehículos continuamente nos cierran prácticamente el paso», comentó Laura Rodríguez, ciudadana del sector Las Marías.

Los motociclista también padecen. «Cada vez que paso por el semáforo, debo fijarme si hay autos, porque se pasan en rojo y como soy motociclista parece que soy invisible para ellos», lamentó Pablo Hernández, motociclista.

Asimismo, recorrer las avenidas en motocicleta es un riesgo constante al igual que para un peatón. «Por la falta de funcionamiento de los semáforos, muchos de los conductores pasan como si las vías estuvieran solas, a veces tengo cuidado cuando paso y es una travesía», comentó Manuel Guerrero, moto taxista de Circunvalación 2.

Cada destacar que los chóferes de tránsito son los principales en cometer esta «barbaridad». Según los comentarios de la mayoría de los marabinos, ellos no detienen su vehículo cuando el semáforo está en luz roja. «Sólo un 20 por ciento de las personas cumplen las normas de las señales de tránsitos, los demás las incumplen, pero peor son los chóferes de tránsito se creen los dueños de las vías», manifestó María Parra, habitante del casco central de Maracaibo.

En este sentido, la ciudad, sobre todo, en vías de alto tráfico es caótica, debido a la ausencia o mantenimiento de los semáforos, es por ello que las vías colapsan y por ende la educación vial continúa sin ser la prioridad en la ciudad.

Conductores de Maracaibo expresan que la continúas fallas de los semáforos debe acabar inmediatamente, «Queremos que la Alcaldía de Maracaibo no haga caso omiso a la situación y tome el asunto bien en serio, ya que hay una anarquía total en las calles y avenidas de la ciudad», reaccionaron los transportistas.