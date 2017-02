Se incendió su negocio y pide ayuda al gobierno en su desespero

Comerciante se siente abandonada por la gobernación y autoridades competentes, ya que su puesto de trabajo se incendió y no tiene los recursos necesarios para llevar una vida digna

Foto: Génesis Marín



En las adyacencias del centro comercial Puente Cristal de Maracaibo, explotó hace un año y cuatro meses un transformador el cual genero un incendio y el local más afectado fue el de la señora Noelia Villalobos, la señora en su desespero acudió a las instalaciones de QUÉ PASA para expresar su descontento ante esta situación por la que ella está pasando.

«He pasado varias cartas a la gobernación del estado y aun no me han dado respuesta» expresó con total decepción Villalobos, acotó que solo recibió una colaboración de 25 mil bolívares por medio del gobernador Francisco Arias Cárdenas, «los tome por necesidad». Obtuvo dicha colaboración porque acudió a las instalaciones de atención al ciudadano hace cinco meses.

Noelia llevaba laborando alrededor de diez años en el C.C. Puente Cristal, y en la actualidad no se encuentra trabajando por falta de recursos para levantar de nuevo el local, con el cual sostenía su familia, tiene dos hijos y está en la espera de otro niño.

Cabe destacar que la explosión del transformador fue en septiembre del año 2015, el local que sufrió mayores consecuencias fue el de la señora Villalobos que se encuentra ubicado diagonal a la papelería Europa, local 54. El transformador exploto dos veces y a raíz de las explosiones se generó el incendio.

La parte más afectada del negocio fue la parte del depósito donde se encontraba toda la mercancía, se quemó ropa de caballeros y niños y más de 5 docenas de franelas de niño. Noelia pide a la gobernación una colaboración para poder surtir y levantar de nuevo su negocio.

Explicó «mi esposo trabaja pero no es suficiente para mantenernos, él trabaja siendo chofer de tráfico». Así mismo recalco que «si la gobernación no me presta su ayuda y colaboración, me voy de nuevo a encadenar allá hasta que me den respuesta y me brinden el apoyo que necesito»

Destacó que se dirigió hasta el palacio de Miraflores para exponer su caso y le prometieron ayudarla y aún sigue en la misma espera «me siento olvidada».

«He enviado varias cartas a la gobernación y nada, necesito ayuda».