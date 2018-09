SAHUM inicia hoy Diplomado “Internado Rotatorio para TSU de Enfermería del UNIR y IUTEPA

inició hoy en el SAHUM el Diplomado “Internado Rotatorio para TSU de Enfermería del UNIR y IUTEPAL

Foto:CORTESIA

Maracaibo Con nutrida asistencia de bachilleres, estudiantes de los Institutos Universitarios “Juan Pablo Pérez Alfonso” (IUTEPAL) e Instituto Universitario de Tecnología Readic (UNIR) inició en la mañana de hoy, en el Salón de Conferencias del Servicio Autónomo Hospital Universitario de Maracaibo (SAHUM) el Diplomado “Práctica Profesional del Internado Rotatorio de los Tsu del Unir y Iutepal” a través del cual se entrenarán -en diferentes especialidades de salud- a los profesionales que paralelamente saldrán graduados de los mencionados institutos tecnológicos.

El acto de apertura fue encabezado por la licenciada Fanny Semprún, Jefa del Servicio de Enfermería del SAHUM, la licenciada Beatríz González, Profesora de la Escuela de Enfermería de LUZ y en representación del SAHUM intervino la doctora Lilian González, adjunta a la Subdirección de Investigación y Docencia, del gigante de la salud de occidente.

Módulos de estudios Humanizados

Dentro del programa de este Diplomado -de acuerdo a lo expresado por las licenciadas Fanny Semprún y Beatríz González- se establecen varios módulos que serán desplegados en 1 mil 200 horas de clases, en un término de 6 meses que contienen: “Cuidado Humanizado de la Familia en la Etapa Reproductiva”, “Cuidado Humanizado al Paciente Quirúrgico”; en el área pediátrica, se dictará el módulo “Atención Humanizada del Niño” y “Cuidado del Paciente con Alteraciones Renales”; entre otros. Igualmente expresaron las docentes, que una vez finalizado el diplomado estos nuevos profesionales de la enfermería serán absorbidos por el SAHUM a fin de fortalecer la ya reconocida talla profesional del hospital referencia del occidente venezolano para el beneficio de toda la población.

Al respecto la estudiante del UNIR Angelí Manzano, expresó: “esta es una gran oportunidad porque estamos realizando un estudio paralelo “2 en 1” nuestros estudios en el instituto y el Diplomado. Me siento feliz y me he inscrito en el módulo “Cuidados Humanizados para el paciente quirúrgico”, dijo. Por su parte, Raquel Jaimes del IUTEPAL agregó: “esto es muy satisfactorio ya que es adquirir mayores conocimientos es ir hacia lo práctico a especializarnos, nunca antes se había hecho esto y tomaré “Cuidado del paciente con alteraciones renales”, finalizó.