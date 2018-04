El «sabotaje» en materia eléctrica se ha incrementado desde hace tres meses

El ministro agradeció la paciencia que han tenido los zulianos por las fallas eléctricas que además han afectado su tranquilidad

Foto: Lorena Urbina

Maracaibo- En los últimos meses, se han presentado situaciones irregulares en el servicio eléctrico del estado Zulia, por tal motivo el ministro del Poder Popular para Energía Eléctrica, Luis Motta Domínguez visitó la ciudad de Maracaibo para aclarar por qué se han presentado tan recurrentemente las fallas eléctricas.

Durante una rueda de prensa, ofrecida desde el Palacio de Gobierno, Luis Motta Domínguez conjuntamente con el gobernador Omar Prieto, los alcaldes de las diferentes jurisdicciones y coordinadores regionales en materia de seguridad, el ministro destacó, que en tres meses se han presentado más irregularidades en el servicio eléctrico zuliano que en todo el país en los dos años que tiene como ministro de esa institución.

El titular del sector eléctrico inició la rueda de prensa llamando a la reflexión de la colectividad con la pregunta: «¿Porqué están sucediendo las fallas eléctricas a dos meses de las elecciones presidenciales?».

Motta Domínguez, señaló que todas las fallas que se han generado en los últimos meses en los circuitos que abastecen la electricidad regional, son atribuidas a un plan de «sabotaje», que indudablemente ha sido dirigido por grupos políticos adversos al Gobierno nacional, y para eso existen pruebas porque hay 6 detenidos quienes se encontraban manipulando con malas intensiones algunas subestaciones en la región. Parte de los detenidos delataron a quienes orquestaron el plan, y acusaron a dirigentes políticos de los partidos Un Nuevo Tiempo y Primero Justicia.

«Las explosiones e incendios que se han presentado en al menos seis subestaciones en la región no han sido eventos que han ocurrido por casualidad sino causalidad», las estaciones no se incendian de la nada o por nada. El cable sub lacustre del lago de Maracaibo ha sido cortado 3 veces. De las cinco líneas de transmisiones cortaron tres y nos dejaron dos… se les ha dado golpes certeros a quienes han intentado sabotear la tranquilidad de los zulianos.

«Han incendiado seis subestaciones, entre ellas, Gallo Verde, Moralito, Cuatricentenario y Veritas… En tres meses se han presentado 14 eventos vandálicos, en los que hay al menos 50 personas detenidas, lo cual se puede comprobar en el Ministerio Público ya que fueron actos que dañaron la integridad de las comunidades».

Para solventar los problemas en materia de energía Luis Motta propuso aplicar las medidas refugiados que imponen a las empresas privadas que están generando más de lo que está establecido en la ley deben poseer autogeneradores de energía.

Igualmente puntualizó que se han hecho inversiones de más de 428 millones de bolívares en materia energética pera mejorar el servicio eléctrico de la región.

Por otra parte añadió que debido a que el Zulia es un estado fronterizo es el estado donde más hay robo y hurto de cables lo cual ha aumentado las fallas en la energía eléctrica en la región.

Declaraciones del Gobernador

El Gobernador Omar Prieto, denunció públicamente a Ciro Portillo, quien era el coordinador de Enelven, y ha hecho una seria de denuncias públicas en redes sociales y ha anunciado anticipadamente los eventos donde se ve afectado el servicio eléctrico.

En este sentido, Portillo será presentado ante el Ministerio Público donde deberá explicar cómo tenía conocimiento previo de las fallas que se generarían a nivel regional, lo cual además causaba incertidumbre en la colectividad perturbando la tranquilidad de los zulianos.

resaltó que hay 50 presos que están siendo trasladados al retén de Cabimas, “Estamos gobernando lo que vinimos a poner orden en el estado Zulia, ha sido grave el daño que le han hecho a los zulianos, pero hay un gobierno con nuevas leyes para poder accionar, vamos a poner orden en el Zulia no lo duden, restauraremos el sistema eléctrico y perseguiremos a los guarimberos”

Cabe resaltar que el estado Zulia tiene la demanda más alta del país generando aproximadamente 3000MW, “Agradezco la paciencia que ha tenido el pueblo zuliano y pido que se arme de valentía y nos acompañe en esta batalla para poder concluir los 6 frentes para generar y distribuir energía eléctrica, la batalla es el 20 de mayo vamos a garantizar que el Zulia siga en paz” puntualizó, Prieto Fernández.