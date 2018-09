Rosales: Lograremos que el progreso, el bienestar, la felicidad retorne no solo al Zulia sino a toda Venezuela

“A los venezolanos no vamos a dejarlos solos, seguimos en la calle luchando por lograr el cambio que tanto anhelamos”, dijo el líder del Zulia.

Maracaibo- Resolución aprobada por el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) debe ser tomada en cuenta como una palanca para “palear el hambre y la falta de medicamentos que actualmente afecta a Venezuela”, afirmó el presidente del partido Un Nuevo Tiempo y ex gobernador del estado Zulia, Manuel Rosales Guerrero, durante un recorrido en el barrio Santa Ana de la parroquia Manuel Dagnino, en Maracaibo.

A juicio de Rosales, “este es un primer paso para que el régimen permita el ingreso de alimentos y medicinas que tanta falta le hace a los venezolanos”.

“A los venezolanos no vamos a dejarlos solos, seguimos en la calle luchando por lograr el cambio que tanto anhelamos”, dijo el líder del Zulia. En tal sentido, acotó que Venezuela cuenta con el respaldo del mundo entero para volver a ser el primer país de la región, próspero, productivo, de oportunidades y progreso que muchos conocimos.

Durante el recorrido por el barrio Santa Ana, los vecinos del sector le manifestaron al líder del estado Zulia su preocupación por lograr un cambio de gobierno que los beneficie en social y económico. “Cada día los apagones son más constantes, dañan los artefactos eléctricos y nadie se hace responsable”.

Los vecinos reclamaron que desde aproximadamente cinco meses no pasan los camiones recolectores de basura, hace casi un mes están sin servicio de agua, no se limpian las cañadas, así como los racionamientos van de 4 a 6 horas diarias.

En tal sentido, destacaron la falta de agua que en muchos de los hogares que tienen más de seis meses sin recibir el vital líquido. La señora María Cardenal le dijo a Rosales “Manuel vos estáis en Caracas, ojalá consigan que se pongan de acuerdo los partidos y se unan porque tu pueblo y Venezuela ya no aguantan más”.

Igualmente, los vecinos recordaron las mejoras sociales realizadas durante su gestión como la reparación de las escuelas Consuelo Nava Tovar, 15 de Enero y Egidio Montesinos, las cuales hoy se encuentran abandonadas por los gobernantes.

El ex gobernador, Rosales señaló que la intervención en el mercado Las Pulgas por parte de la gobernación “llegó en medio del atropello y la violencia, eso debió hacerse dentro de un plan de ordenamiento apoyando al comerciante y al vendedor informal y brindándole seguridad y oportunidades que beneficien al el pueblo, pero su forma de actuar es siempre con la violencia por delante, no entienden que la gente se cansó de eso y quiere soluciones y no bravuconadas”.