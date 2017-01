Roban escuela Arquidiocesana en Maracaibo

El Centro de Formación San Francisco en el sector 1ero de Mayo fue asaltado por la inseguridad, hacemos un llamado a las autoridades competentes para el resguardo de las instalaciones de las Escuelas Arquidiocesanas que sirven a más de 28 mil estudiantes en todo el estado Zulia, con educación de calidad.

