Profesionales del Clínico exigen sueldo justo

Foto: Francys Sánchez

Maracaibo — Frente al Ministerio del Trabajo se concentraron miembros del Sindicato de Enfermeras (os) Profesionales y Técnicos del Hospital Clínico Compañía Anónima de Maracaibo, para exigir que la empresa respete el tabulador salarial pues a pesar de ser profesionales —enfermeras profesionales, técnico radiólogos y bioanalistas—, están cobrando 40.638 bolívares, correspondientes al salario mínimo decretado por el Ejecutivo nacional. Sin embargo, los trabajadores aseguran que «obreros del centro de salud ganan hasta 60 mil bolívares, sin tener las mismas responsabilidades».

Al respecto, Gladys Tellez, quien trabaja para el Hospital Clínico desde hace 24 años, indicó: «Un sueldo de hambre es lo que tenemos. Salí el 1° de marzo de vacaciones, pero me las pagaron el 8 de este mes y me di cuenta de que me quedaron debiendo 20 mil bolívares, y aunque puse el reclamo no me han dado respuesta dicen que lo reintegrarán, pero no sé cuándo».

Por su parte, Luz Marina Pacheco, secretaria general del sindicato, afirmó que «el patrono Hospital Clínico de Maracaibo no quiere cumplir con los aumentos presidenciales; nos deben más de 230% de aumentos presidenciales desde el año 2013, desde ese momento los profesionales estamos ganando un salario mínimo que no podemos aceptar, por ello exigimos que se nos dé una reclasificación».