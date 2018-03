Plazas en Veritas están en malas condiciones

Foto: Raúl Rodríguez

Maracaibo – La plaza Dr. Alfonso D´ Emparie y Museo Rafael Urdaneta, ubicada en el sector Veritas entre calle 91 y 90 con Avenidas 7A y 8 de la parroquia Bolívar, se encuentran en total abandono y descuido por la «negligencia de las autoridades», tal y como afirmaron varios vecinos en el sector.

En este sentido, algunos habitantes comentan que en estos momentos no cuentan con los espacios de recreación para realizar actividades con sus familiares, ya que no están en condiciones óptimas para visitarlas. «Estas plazas nunca están limpias, las aceras no sirven para caminar y los bancos para sentarse están en mal estado», expresó Mariana Pérez, habitante de la zona.

«Estos espacios públicos están en estas condiciones desde hace tiempo, la Alcaldía no hace nada para reestructurarlas», aseguró Manuel Guerrero, otro vecino del lugar.

Asimismo, los habitantes hacen un llamado a la alcaldía de Maracaibo para que atienda prontamente este problema y gestione las pertinentes soluciones para recuperar estos espacios.