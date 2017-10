Pasajeros de la aerolínea Venezolana están varados en La Chinita

Pasajeros varados en el aeropuerto Internacional La Chinita por no tener visa

Foto: Jeddfri Machado

Maracaibo- Desde este viernes 22 de septiembre, los pasajeros de la aerolínea Venezolana con ruta (Maracaibo con escala en Panamá) se encuentran varados en el Aeropuerto Internacional La Chinita, en el estado Zulia, esperando para abordar hacia los diferentes destinos internacionales que ofrece la empresa y no les permiten abordar por no tener visa.

Ángel Villasmil, quien se dirige a Costa Rica, explicó a este rotativo «pese a que la aerolínea me vendió el boleto sin ninguna objeción, al momento de realizar el chequeo me informan que no puedo embarcarme por no tener visa, lo cual no corroboraron antes de vender el pasaje y después se lavaron las manos dejándonos varados sin poder llegar a nuestro destino”.

Una fuente ligada a la aerolínea Venezolana, que pidió no ser identificada por su seguridad, expresó que «la venta de los boletos se llevó a cabo días antes de que el presidente de Panamá decretara la utilización de visa para ingresar al país, ya no es culpa de la aerolínea, sin embargo expresamos a los usuario que se puedan trasladar perfectamente, cancelando la diferencia hacia otro destino», dijo.

Por su parte, Yaniré Bordillo, quien lleva como destino España, afirmó «yo tenía que estar en España hoy (ayer) para concretar unas responsabilidades, y no pude llegar porque el vuelo hace escala en Panamá, la aerolínea tenía que solucionarme o informar con anterioridad la situación para evitar este caos con los pasajeros, manifestó Bordillo.