Usuarios reaccionan ante el nuevo aumento del pasaje urbano en Maracaibo

En una reunión realizada el pasado lunes con la directiva de la Alcaldía de Maracaibo y representantes del sector transporte se acordó la nueva tarifa del pasaje urbano

Foto: Alexander Rodríguez

Maracaibo – El pasado lunes la Alcaldía de Maracaibo estableció la nueva tarifa del pasaje urbano, la misma quedó en 10 mil bolívares corto y Bs. 15 mil el trayecto largo por representantes del Instituto Municipal de Transporte Colectivo y Urbano de Maracaibo (IMTCUMA) y otros gremios del transporte público.

Tras este nuevo costo del pasaje urbano, el equipo reporteril del diario QUÉ PASA realizó una breve encuesta a algunos transeúntes y pasajeros del casco central de la ciudad para conocer su opinión sobre la siguiente interrogante: ¿Está usted de acuerdo con el aumento del pasaje, Bs. 10 mil corto y 15 mil bolívares largo?

Thaís Quintero: «Sí, estoy de acuerdo con el aumento porque mi esposo trabaja en un carro por puesto y tuvo que dejarlo ya que no teníamos para comprar los cauchos, o sea lo que se cobra de pasaje no da la base para comprar los repuestos, entonces sí estoy de acuerdo con que lo aumenten».

Evaristo Olivares: «Con los 10 mil bolívares sí, pero con los 15 mil no estoy de acuerdo para pagarlos todo el tiempo, como antes está bien que se pagaban solo los fines de semana».

Diógenes Alcalá: «¿Qué vas a hacer con 10 mil bolívares? Si vas a un banco eso es lo que te da y se gasta en un pasaje, aquí no hay nada, aquí no hay transporte».

Jamín Paz: «Yo no estoy de acuerdo con ese aumento porque la quincena no me alcanza, todo lo que cobro se me va en pasajes, varias veces he tenido que pagar de pasaje 20, 25 y hasta 30 mil bolívares».

Iris Quintero: «Yo he tenido que pagar hasta Bs. 30 mil, porque tengo dos hijos, entonces me cobran 15 y 15 por los dos puestos y lo que gano de sueldo no me rinde, se va me en comida o en pasajes».

José Martínez: «Aquí no se hacen las cosas bien, yo me he tenido que ir a pie porque no hay transporte y por eso no estoy de acuerdo con el aumento, los choferes cobran los que les da la gana, me toca esperar el bus rojo porque eso es lo que salva a la gente».

Hernán Gutiérrez: «Yo le hago un llamado a las autoridades a que de verdad se aboquen por las necesidades del pueblo, cómo es posible que los chóferes monten a los pasajeros unos arriba de otros en los buses o en las chirrincheras, entonces van full y quieren cobrar 20 y hasta 25 mil bolívares, eso no es aceptable».

Mariela Álvarez: «Hay días en los que no voy a trabajar porque no tengo para pagar el pasaje, yo gasto casi 80 mil bolívares diario, porque siempre me cobran 15 o 20 mil, más del pasaje establecido, no respetan la tarifa y así no se puede vivir todos los días».

Emilio Pérez: «Yo me voy y me vengo a pie porque el pasaje está caro, no estoy de acuerdo con estos aumentos ni con el transporte de ahorita ya que es un peligro montarse en chirrincheras, a veces cuando llevo rato esperando me toca correr y me tengo que ir arreguindado».

Alfredo Rincón: «El transporte de Maracaibo es deficiente y aparte de eso las unidades están en mal estado, sean carritos, buses, camionetas y los entes encargados del transporte público en la ciudad no hacen nada por repararlos, lo que hacen es aumentar el pasaje».

Lea también: Alcaldía de San Francisco realiza mantenimiento en las cañadas por la llegada de la temporada de lluvias

La mayoría de los usuarios en las paradas manifestaron que no están de acuerdo con el nuevo aumento del pasaje urbano que se estableció el lunes, ya que consideran que es «costoso» y se les dificulta pagar 10 mil para el trayecto corto y 15 mil bolívares la ruta larga, por la falta de dinero en efectivo y las pésimas y decadentes condiciones en las que se encuentran las unidades de transporte público.