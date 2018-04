Fallas eléctricas cobran vidas de pacientes en UCI

Cada «apagón» pone en riesgo la vida de cientos de pacientes que se encuentran hospitalizados o en medio de una cirugía



Foto: Lorena Urbina

Maracaibo- Durante la madrugada de ayer, se presentó una gran falla eléctrica que dejó a la ciudad sin servicio eléctrico, que afectó el sueño de los marabinos, el comercio, el tráfico, pero especialmente los servicios en los centros de salud.

La escases de medicamentos e insumos, y la falta de personal médicos no es el único problema que se está presentado en los hospitales; trascendió de manera extraoficial que durante el «mega-apagón» en el que se vio afectada la ciudad, en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital General del Sur (HGS), se perdió la vida de varios pacientes que estaban remitidos allí.

En este sentido, un médico del centro asistencial, quien mantuvo su identidad oculta, denunció que durante el apagón surgió una situación de emergencia que puso al filo la vida de varios pacientes y acabó con la de otros, ya que las máquinas que mantienen con vida a los enfermos y las de resucitación requieren de energía eléctrica, y esta parte del hospital no tiene planta eléctrica.

El galeno destacó que las máquinas tienen una batería especial para que en los casos de suspensión de servicio eléctrico, éstas funcionen por al menos ocho horas, pero están tan desgastadas y viejas que ya no abastecen ni una hora.

«Las enfermeras hicieron todo por reanimar a quienes se les estaban terminando los latidos del corazón, y trataban de ofrecerles oxígeno, pero los intentos fueron fallidos, muchos murieron durante la falla eléctrica. Fue horrible, el drama que se vivió desde las 4:00 am hasta las 8:00 am, los familiares que estaban afuera sabían que estaba muriendo gente dentro y sólo rezaban porque no fuera el de ellos», relató el médico anónimo.

Se desconoce cuántas personas murieron, pero cabe destacar que el padre de una de las enfermeras del HGS murió durante el «apagón».