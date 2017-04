Pacientes con tratamiento de diálisis hacen un llamado al IVSS

Los afectados denuncian que no llegan los insumos para cumplir con la diálisis que deben hacerse al menos tres veces por semana, empeorando así su estado de salud

Maracaibo — La mañana de ayer pacientes con enfermedad renal se concentraron en la Unidad de Diálisis, ubicada en el centro comercial Centro El Sol, en Sabaneta, para pedir al Seguro Social que se manifieste y aporte los suministros a las unidades de diálisis de toda la entidad zuliana.

Los pacientes expresaron que «en vista de que no llegan insumos para cumplir con el tratamiento, nos vemos obligados a hacer manifestaciones pacíficas en todos los centros médicos de diálisis, demostrando que con carácter de urgencia necesitamos dializarnos».

Al respecto, Nohemí Rodríguez, madre de un paciente, comentó: «Hoy quisimos todos alzar nuestra voz porque el problema llegó a su límite; los pacientes reciben tres diálisis por semana y esta semana solo han recibido dos porque no hay insumos».

Por su parte, Mariángeles Arévalo, paciente, dijo: «Estamos preocupados porque ya tenemos varios días sin dializarnos; esta semana solo nos han prestado servicio una sola vez. El Seguro Social no ha bajado los recursos y estamos preocupados; tengo tres días que no me hago la diálisis».

Durante la protesta pacífica, los manifestantes expresaron que aspiran que «en el transcurso del día (ayer) lleguen los insumos necesarios ya que la próxima semana los trabajadores públicos no trabajarán, sino hasta después del asueto de la Semana Mayor quedando de esta manera estas personas afectadas por la falta de insumos.

Síntomas

Los pacientes apostados en el sitio, explicaron a este rotativo que «entre los síntomas de esta enfermedad se encuentra defecar con sangre, mal aliento, tendencia a la formación de hematomas, cambios en el estado mental o en el ánimo y disminución de la sensibilidad».

Es importante recordar que las personas que padecen enfermedad renal, deben cumplir con su tratamiento sin interrupciones.