¡OTRA VEZ! Fallas eléctricas interrumpen la vida cotidiana de los marabinos

La madrugada de este sábado los marabinos sufrieron de nuevo constantes fallas eléctricas. El apagón duró más de 5 horas



Foto: Marieta Romero



Maracaibo – Varios sectores de Maracaibo como Sabaneta, Pomona, Barrio Bolívar, El Soler, 18 de octubre, Delicias Norte, El Pinar, La Rotaria, Sierra Maestra, el kilómetro 4, San Francisco, 1ero de Mayo, Monte Bello, El Milagro, La Victoria, Nueva Vía cerca de Makro, la avenida Universidad con Bella Vista, y algunas adyacencias de Circunvalación 1, 2 y 3, sufren de los apagones y de las fluctuaciones eléctricas que todavía no cesan en la ciudad.

Muchos marabinos en forma de protesta queman cauchos y trancan las princiaples avenidas de los distintos sectores para que las autoridades resuelvan de inmediato el problema que aun no ha sido solventado por los entes gubernamentales, sin embargo, no se han pronunciado ante esta epidemía que no cesa.

Cabe recordar que el pasado 23 de febrero se registró un mega apagón en la entidad zuliana que dejó por más de 12 horas sin luz varios sectores. Usuarios siguen denunciando estos cortes eléctricos improvistos y bajones constantes que dañan y queman sus aparatos eléctricos.

Hoy una vez más, los marabinos pasaron la noche en penumbras debido a las fluctuaciones eléctricas que se han presentado en el estado, generando así que cientos de usuarios tomaran las calles en forma de protesta.

En Valle Frío y La Pícola, la fluctuación se registró desde las 10:00 de la noche de este viernes. En otros sectores como Veritas, Belloso y Delicias, la electricidad comenzó a fallar pasada la 1:00 de la madrugada.

Usuarios en Twitter reportan las diferentes fallas eléctricas:

via @abreu_efren: sin luz todavia sector veritas #Maracaibo calle 85 con av 11 dsd las 12 de la noche y nada que llega — traffic MARACAIBO (@trafficMcbo) April 21, 2018

via @lachiky31: @MarkovicTony @farito1819 En san jacinto si hay luz, iba y venia durante La madrugada muchas veces. — traffic MARACAIBO (@trafficMcbo) April 21, 2018

via @NinoskaVB: @MarkovicTony @farito1819 En mi casa empezo a irse a las 11 y volvia y a las 2 se fue y regreso a las 7:30 — traffic MARACAIBO (@trafficMcbo) April 21, 2018

via @LutoPolice: ni Bd a las 4 y 30 sin luz aun así ya en las pulgas sin dormir pero el mercado desolado no hay clientes — traffic MARACAIBO (@trafficMcbo) April 21, 2018

via @Noeliacs85: Sin Luz El Pinar dsd las 3 AM — traffic MARACAIBO (@trafficMcbo) April 21, 2018

via @elisment: Dm 5:00 AM sin luz todavía circuito rosal dsd la 1:40 que se fue CorpoelecZulia_ — traffic MARACAIBO (@trafficMcbo) April 21, 2018