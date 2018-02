Otra forma de ocuparse de la basura

Los problemas que afectan al municipio Maracaibo son muchos, sin embargo el tema de la recolección de desechos sólidos está colapsando la gran metrópolis marabina

Maracaibo ─El abordaje de la situación se dificulta a la hora de establecer una estrategia adecuada para su recolección, porque no se cuenta con un sistema integral y completo. Es por ello que el Gobierno regional, municipal y las comunidades no han podido consolidar estrategias efectivas.

En el caso de Maracaibo, donde habitan más de 2 millones de personas, presenta problemas que sobrepasan los límites locales, como la escasez de áreas para la disposición final de los desperdicios, mal funcionamiento del Instituto Municipal de Aseo Urbano (IMAU), exportación de basura a municipios vecinos, vertederos de basuras ilegales que contaminan el ambiente y la quema de basura.

Para hablar sobre el tema, QUÉ PASA conversó con el magister en Gerencia Pública y economista, José Luis Morán, quien habló sobre su propuesta de proyecto para la recolección, clasificación y compactación de los desechos sólidos, así como el reciclaje en Maracaibo.

¿Cómo cree usted que se encuentra el sistema de recolección de desechos sólidos en la ciudad?

«La mala Gerencia pública municipal en cuanto a la recolección de basura antes existía, pero no tan dramáticamente como hoy; donde hay es una acumulación de desechos que esta esparcida a lo largo de toda la ciudad, que está generando muchos problemas como lo es la quema de basura, porque la gente está viendo que no hay un repuesta por parte de los organismos competentes».

¿En qué afecta la quema de basura?

«Cuando se quema la basura se generan otros tipos de problemas: el humo esparce las chiripas, moscas, zancudos para otra hábitat, causando esto una gran contaminación y enfermedades a los pobladores, indicó el especialista.

¿Cree que existe alguna propuesta por parte de los organismos para este problema?

«No veo que exista una propuesta entorno a este problema, ni siquiera sensibilidad; los camiones compactadores que está utilizando la alcaldía no van a solucionar el problema, porque la basura va para el relleno sanitario del municipio Jesús Enrique Losada, y el también tiene una vida fina, porque cubre el municipio Cañada de Urdaneta, San Francisco y Maracaibo, entonces va a llegar un momento que va colapsar y va a ser peor».

¿Porque está colapsado el sistema de recolección de basura?

«Maracaibo tiene alrededor de 5 mil a 7 mil toneladas de basura en sus cuatros ejes; con el servicio que prestaba el IMAU colapsó y arropó a las autoridades competentes, no hay una gestión integral del servicio que resuelva el problema sin dañar a un tercero. Más allá de lo que nosotros pudiéramos recoger, no vamos a solucionar nada porque ya esto pasó a mayores».

¿Cuál es el objetivo de su proyecto?

«Evaluar e Impulsar Empresas de Propiedad Social Comunitarias; para la recolección, clasificación y compostaje de los desechos sólidos, así como la constitución de la planta que permita el reciclaje de los mismos aportando en forma innovadora a dar solución a la problemática de la contaminación ambiental en la ciudad de Maracaibo contribuyendo al mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes y consolidando en la organización social una concienciación en materia ecológica».

Manejo integral de desechos y residuos sólidos

«Se deben conocer las diferencias de los residuos, los diferentes tipos y las implicaciones que tienen dichas características para el proceso de gestión integral, incluyendo su descomposición y la posibilidad de incorporarlos en procesos de reciclaje. Asimismo crear una educación y concienciación ciudadana crucial para promover un adecuado manejo de los residuos sólidos a favor de un entorno saludable; ya que al final un ambiente sano significa que sus habitantes lo estarán también».

Tratamiento de los desechos sólidos

«Es una propuesta para efectuar a nivel de municipios con la participación de la comunidad organizada -participación ciudadana- La gestión integral de los desechos sólidos, Orgánicos, Inorgánicos y riesgosos, para el tratamiento de los mismos, con el objetivo de la reducción del volumen, forma, peso o modificación de propiedades, y su reciclaje a los fines de facilitar su manejo, propiciar su aprovechamiento o reducir los riesgos a la salud y al ambiente. Se sustentará en el principio fundamental del Ecosocialismo».

Ecosocialismo

«Se plantea como propuesta de solución global de los problemas ambientales y como una alternativa al capitalismo. Un socialismo ecológico, basado en una relación diferente entre seres humanos y naturaleza, garantizando el bienestar de las generaciones presentes y futuras».

«Cabe destacar, que en toda la ciudad no se cuenta con recolectores de basura. En Venezuela nunca se ha utilizado debido a que en el país no hay cultura de tratamiento sólido, es algo que nunca se ha hecho debido a la falta de cultura ecológica.

Llama la atención que ante la magnitud del problema los entes gubernamentales no lo han enfrentado desde la raíz, el Ministerio del Poder Popular para el Ambiente no ha construido rellenos sanitarios en pequeñas poblaciones del país, las escuelas y comunidades no tienen ningún programa orientado a separar la basura para generar desechos y residuos; es por esto que se le hace un llamado el gobierno regional y municipal para que tome cartas en el asunto, he implemente un proyecto de recolección de basura de acorde a las necesidades que presenta la ciudad».