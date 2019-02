Omar Prieto en rueda de prensa: Rodrigo Cabezas es un “transexual ideológico” y un cobarde (con audio completo)

A última hora de la tarde de hoy martes 5 de febrero, los medios de comunicación de la región zuliana recibimos una convocatoria para una rueda de prensa en el Palacio de Gobierno del Zulia para «tratar un tema importante», en la cual el gobernador del estado le salió al paso a la presencia de Rodrigo Cabezas reunido con Juan Guadó.

Duros calificativos le mereció al gobernador Prieto la actitud asumidad por el ex ministro Cabezas, y ex miembro de la dirección del PSUV, por brincar la talanquera ideológica a los 60 años de edad afirmando, “a esa edad no se dice me equivoque”, y mucho menos después de haber estado en el epicentro del poder, y haber diseñado políticas económicas de alta trascendencia como, por ejemplo, la conversión del bolívar a bolívar fuerte

A continuación el audio de las contundentes e inequívocas declaraciones del gobernador Omar Prieto, censurando duramente la actitud “cobarde” y prostituida del, otrora, hombre fuerte del chavismo regional, y de la inquebrantable lealtad de Omar Prieto al Presidente Nicolás Maduro: