Omar Prieto ordena investigar lo ocurrido en la subestación Caujarito

La suspensión del servicio eléctrico ayer fue consecuencia de lo ocurrido en Caujarito el pasado sábado, por ser la principal estación en el Zulia



Foto: Lorena Urbina

Maracaibo – Tras los hechos suscitados en la subestación Caujarito, el gobernador Omar Prieto ordenó a los cuerpos de seguridad indagar quiénes fueron los culpables de la explosión, ya que por lo poco inflamable del aceite que se encontraba en los barriles estallados el evento fue presuntamente provocado.

Las fallas y suspensiones del servicio eléctrico ayer en varios municipios como Maracaibo, Machiques, San Francisco, La Villa, Jesús Enrique Losada, Los Puertos de Altagracia, entre otros, fueron atribuidas a la explosión que se generó en la subestación eléctrica Caujarito.

«La subestación Caujarito es la estación que maneja todo y cada uno de los asuntos del sistema eléctrico en el estado, quiere decir que cuando una subestación se calienta, falla u ocurre un evento es allí donde se refleja, sin esta estación no podemos saberlo», agregó el secretario de Gobierno.

Según Cabello, la explosión del pasado sábado afectó el sistema remoto y todo lo que tiene que ver con cables de conexión por lo que la subestación duró 48 horas sin lograr monitorear la situación eléctrica en la región, es decir, que la restitución del servicio en los sectores afectados se tuvo que hacer manualmente.

El incendio fue al parecer provocado, según las investigaciones del Cuerpo de Bomberos, ya que el aceite incendiado es poco inflamable, como ejemplo Cabello puntualizó que en el lugar del incendio había más de 300 barriles con este contenido y 270 de ellos no estallaron, lo que quiere decir que puede exponerse a altas temperaturas sin estallar.

«Los malignos que hicieron esto buscaban que se incendiara todo Caujarito y provocar un apagón total en el estado. Cuando el incendio se provocó apagamos manual el sistema para protegerlo».

La Gobernación tomó cartas en el asunto y supervisó las 26 subestaciones del estado para poder restablecer el servicio eléctrico junto a Corpoelec y CANTV.

Lisandro Cabello anunció que afortunadamente no hubo ningún herido tras la situación. Las investigaciones siguen su curso, ya que no hay duda de que lo sucedido no fue un hecho fortuito.