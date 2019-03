Omar Prieto: Hay que ir detrás de las bandas que recibieron 1.500 dólares para saquear

Zulia -El Gobernador Bolivariano del estado Zulia y Vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Econ. Omar Prieto Fernández, sostuvo encuentro político con las bases de la militancia de la tolda roja en Maracaibo, acompañado por el Alcalde de Maracaibo, Willy Casanova y el Alcalde de la ciudad de San Francisco, Dirwings Arrieta para reforzar las filas e impulsar la lucha por la soberanía nacional.

En este sentido, el Mandatario Regional expresó que la revolución invoca amor, solidaridad, entrega del uno por el otro para consolidar la paz…”aquellos que siembran turbulencias reciben tempestades”. Asimismo, agregó que ante la renovación de la estructura estatal, los alcaldes bolivarianos están autorizados para renovar la estructura municipal para el acompañamiento de la construcción de lo bueno.

Por otra parte, aseguró que durante los hechos ocurridos durante el ataque cibernético contra el sistema eléctrico nacional, se pudo tener filtración de paramilitares, que quisieron desestabilizar la región incluso hasta el asesinato de los dirigentes para generar la segunda fase del problema en montar un estado paralelo.

“Tenemos identificados todos los malandros que se pusieron al frente de los saqueos, querían más de 100 muertos en el Zulia para luego culpar al gobernador y a los alcaldes de lo sucedido, ya hemos enfrentado a 9 de ellos y tenemos 20 detenidos, Hay que ir detrás de las bandas que recibieron 1.500 dólares para saquear.”

Prieto también resaltó la importancia de tomar las instalaciones de gobierno para la defensa de los mismos. “Nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana tuvo una conducción de fuerza, logró frenar los hechos de violencia”.

Finalmente, expresó que cualquier funcionario que este conspirando en contra del gobierno irá preso…”el ataque a la revolución es un contra revolucionario”.

Por su parte, el Alcalde de Maracaibo Willy Casanova, reconoció al ejercito que estuvo de vanguardia ante la batalla del ataque cibernético al sistema eléctrico nacional, vencer una y otra vez al enemigo de la patria, gracias a las decisiones acertadas de la política, donde se han quitado la careta y el imperio se ha colocado al frente.

“Que hubiese sido de este estado sino tendría un gobernador como Omar Prieto y no hubiéramos tenido esta conjunción donde logramos el control político del estado a pesar de todos los problemas estamos de pie con una sonrisa, pero nosotros hombres y mujeres le estamos dando una derrota al imperio porque no nos hemos quebrado, no vamos a entregar la patria en ninguna circunstancias, gracias a Chávez y a nuestra propia experiencia” dijo.

Finalmente, agradeció el trabajo y la conducción de la militancia del Psuv…”si el problema no se hubiera frenado quizás hubiese llegado a Caracas, Hay que mejorar estructuralmente los problemas y nuestra practica de gobierno, Aquí hay un pueblo comprometido con la historia y la patria…gracias al esfuerzo que le colocan a la construcción del día a día de la revolución”.