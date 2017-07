MUD niega «Trancazo» por 11 horas para este martes

OJO NOS ENVIARON LA CONVOCATORIA POR PARTE DE LA SOCIEDAD CIVIL. USTEDES SON LOS QUE DECIDEN !!! ESTAMOS EN CUENTA REGRESIVA !!! EL PUEBLO DECIDE !!! MARTES 11 TRANCAZO NACIONAL 👆 A LAS 11 AM POR 11 HORAS 👆Via @cnnenvenezuela

A post shared by Vzla_Resiste2017_ (@vzla_resiste2017_) on Jul 10, 2017 at 11:38am PDT