Metro de Maracaibo se paralizó por incumplimiento de pago

Los trabajadores de la empresa de transporte Metro de Maracaibo paralizaron las actividades ayer, para exigir el pago de sus retroactivos

Foto:Francis Sánchez

Maracaibo — Los trabajadores de la empresa socialista Metro de Maracaibo paralizaron las actividades ayer, para exigir el pago de sus retroactivos y denunciar además una «mala gerencia» en la empresa.

Los trabajadores indicaron que el paro se debía al incumplimiento del 17% del pago del retroactivo del contrato colectivo de enero hasta junio, «porcentaje que se comprometieron a pagar la semana pasada y nos quedaron mal, lo peor es que sabemos que los recursos los bajaron, pero no nos pagaron. Quisiéramos saber dónde está ese dinero», denunciaron los trabajadores.

Al mismo tiempo, manifestaron que también les adeudan un 20% y 43% del pasado año 2016.

Haciendo referencia a lo antes mencionado, un trabajador que prefirió no ser identificado, para resguardar su puesto de trabajo, explicó que el pago no es lo único que exigen a la empresa, pues aseguró: «Estamos trabajando con pocas unidades y lo peor es que hay unidades completamente funcionales que no estamos utilizando dado que se está esperando la orden desde la gerencia, situación que nos incomoda porque no podemos prestar el mejor servicio como quisiéramos».

En el mismo orden de ideas, manifestó que «hasta los momentos tenemos los tres trenes completamente funcionales y dos que aún están en reparación».

«De las unidades de metrobús solo están trabajando 13 de las 350 con las que comenzamos, las otras unidades están paradas supuestamente por cauchos, pero como le deben a todo el mundo les tienen la entrega de cauchos parada», aseveró.

Por su parte, otro trabajador, que igualmente pidió el resguardo de su identidad, denunció que desde hace más de un año no les han renovado los uniformes, «y lo que más nos importa son las botas de seguridad sin ellas no deberíamos trabajar (…) Los trabajadores ya no aguantamos más».

Los trabajadores del Metro decidieron levantar el paro dado a que llegaron a un acuerdo.

Así lo indicó a QUÉ PASA Adrián Barrios, presidente del sindicato del Metro de Maracaibo, quien dijo que la situación se dio «por una serie de situaciones internas y falta de información, sin embargo, ya se llegó a un acuerdo con los trabajadores y por ello levantaron el paro».

Ante lo antes expuesto, explicó que «debe entenderse que estamos en una transición por el cambio del ministro».

«La desgracia de unos es la fortuna de otros» y es que los choferes de buses y carritos hicieron su «domingo», gracias a la situación, los usuarios del Metro y de los metrobuses abarrotaban los otros medios de transporte y entre empujones y pasajes a sobreprecio se marcharon a sus destinos.

El cobro excesivo del pasaje urbano era parte de las quejas de los usuarios, sin embargo, preferían pagarlo antes que llegar caminando a sus destinos.