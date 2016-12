Metro de Maracaibo ya está cobrando pasaje

Al tratar de obtener información de los empleados que laboran en el Metro de Maracaibo, estos se limitaron a responder que habrían sido las órdenes que recibieron desde la gerencia de la institución

Foto: Agencias

Maracaibo — La Corporación Bolivariana Metro de Maracaibo el día de ayer comenzó a cobrar nuevamente sus tarifas en el sistema de Metrotren, Metrobús y Transmaracaibo.

Usuarios de las diferentes rutas de este servicio se mostraron molestos por la decisión de los encargados de este sistema de transporte masivo, pues alegan que no se les fue notificado que el cobro se había restablecido.

Asimismo, se supo que esta medida se comenzó a aplicar en horas del mediodía. «Yo usé esta mañana el metro y el sistema de Metrobús y no me cobraron nada, ahora que lo voy a usar nuevamente me dicen que no puedo porque ya tengo que pagar, eso deben anunciarlo un día antes para que uno esté preparado», manifestó Daniel Meleán, usuario de la ruta Libertador-Sabaneta.

Al tratar de obtener información de los empleados que laboran en el Metro de Maracaibo, estos se limitaron a responder que habrían sido las órdenes que recibieron desde la gerencia de la institución.