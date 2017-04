Metro de Maracaibo cada día más deficiente (+Fotos)

Van ya tres meses y el metro sigue presentando fallas, pareciera que sus usuarios fueran los culpables, aquí pagamos todos por igual

Foto: Haroldo Gutiérrez

Maracaibo – ¡El que madruga Dios lo ayuda! Es un dicho que todos conocemos y que en la capital zuliana se aplica a medias, no porque el marabino no quiera, sino que al salir de sus casas y hacer uso del transporte público no es tarea fácil, específicamente si el medio de transporte para llegar a su destino, es el Metro de Maracaibo.

Muchos son los que trabajan y llegan a la estación Libertador en el casco central, para esperar el metro. Esto se ha convertido en un dolor de cabeza, un verdadero viacrucis.

María Vílchez, quien vive en la Zona Industrial llega todos los días a las 6:30am a la estación Altos de la Vanega, le toca esperar mucho. A las 7:30am y ella ya algo impaciente, sigue esperando su tren para poder llegar a su destino.

Cambiavías dañadas, repuestos que no aparecen, y salarios caídos, parecen ser el motivo por cual actualmente el metro está como la estrofa de la canción Pasito a pasito, suave suavecito nos vamos pegando, poquito a poquito y es que esa belleza, es un rompecabezas pero para móntalo aquí tengo la pieza, del cantante Luis Fonsi y el reguetonero Daddy Yankee.

Ahora parece una lucha de titanes, los que esperan afanados al llegar el tren no dan paso para que la otra persona salga, están desesperados por irse, cuando ya se escucha la voz bonita del metro «Por favor retrocedan las puertas se cierran» quedamos todos como sardina en latas, tipo especie de un bus «Espalda con espalda» y literal buscando espacio dentro del vagón entre la multitud.

Van ya tres meses y el metro sigue presentando fallas, pareciera que sus usuarios fueran los culpables, aquí pagan todos por igual. Ni los buses articulados que prestan la colaboración en el metro dan abasto para tanta gente.

Jhonathan Oquendo, otro usuario del metro que lo conseguimos en la estación Varillal, no se escapa de esta realidad, son las 7:00am se nota tranquilo pero al pasar ya una hora su desespero es notable, Jhonathan mira su reloj y a todos lados sin saber qué hacer, molesto se dispone a salir de la estación ya afuera en plena calle, agarra un carrito por puesto, con destino al centro.

Se madruga y se llega tarde

¿De qué sirve madrugar en Maracaibo si aun así se llega tarde al destino? ¿Cuántas amonestaciones ha recibido un marabino en su trabajo por llegar tarde? ¿A cuántos niños habrán regresado de sus escuelas? ¿Cuántos universitarios habrán perdido un examen por no llegar a tiempo a clases? En algún momento ¿alguien se ha detenido a pensar en esto?

Estas preguntas fueron formuladas en este rotativo el pasado 15 de Marzo cuando nuevamente el medio de transporte más usado en Maracaibo presentó fallas.

Hasta la fecha ningún usuario ha tenido respuestas a las interrogantes, porque siguen madrugando y aun así llegan tarde a su destino, siguen amonestándolos en su lugar de trabajo, siguen regresando niños de sus escuelas por llegar tarde, los universitarios siguen perdiendo exámenes. En fin todo sigue igual.

Joskar Baptista, quien diariamente usa el metro desde la estación Guayabal. Llego a la estación a las 8:30am, Baptista espero de 20 a 30 minutos, cuando observa el reloj grande que luce la referida estación, inmediatamente se le nota un desespero, cambia el rostro y molesto le achaca la culpa al Gobierno, alegando que en el país se están viviendo muchas irregularidades, se acerca a otra persona que espera también el vagón y le dice «Aquí todo esta jodido y el metro no se pudo escapar de esta realidad».

El hecho es que a diario, son cientos las personas que inician con mal pie su jornada, pues los dos únicos trenes del Metro de Maracaibo trabajan a medias y sin organización.