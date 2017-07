Manuel Rosales: «Amenazas de funcionarios no detendrán mi lucha por un cambio en Venezuela»

Los habitantes de la zona agradecieron al ex gobernador del Zulia su muestra de afecto y apoyo

Maracaibo – Manuel Rosales, fundador de Un Nuevo Tiempo (UNT), visitó la comunidad del sector Santa Lucía de Maracaibo, como muestra de apoyo y solidaridad ante los actos de violencia y vandalismo que sufrieron el pasado jueves, durante el paro cívico.

El ex gobernador del estado Zulia se solidarizó con los habitantes de la zona por el terror que vivieron, luego de que grupos armados irrumpieran en los hogares.

«El corazón de la historia zuliana, de nuestra tradición, de nuestra idiosincrasia es Santa Lucía. Rechazo y repudio estos hechos vandálicos que horrorizaron al pueblo, siempre hemos dicho que estamos en contra de la violencia de todas sus formas y manifestaciones, y cuando emerge de factores contrarios al gobierno terminan ayudándolo, por eso es sospechoso que en muchas partes se produzcan saqueos, destrucción de bienes y atropellos ante la complacencia de los cuerpos de seguridad. Visité a una señora de 74 años que vive sola con sus tres nietos, se metieron en su casa, esos niños estaban aterrorizados, yo pregunto ¿qué peligro puede representar esa señora? Es algo inaudito lo que se vivió ese día».

Rosales indicó que el abuso y los atropellos han sobrepasado los límites tratando de sembrar zozobra y terror en la gente, sin embargo, esas amenazas no detendrán a las millones de personas que están reclamando una salida a la crisis que padece Venezuela.

«Esto es invivible, la crisis nos está perturbando la vida de los venezolanos, yo creo que ni los del gobierno pueden sentirse felices o cómodos por esta calamidad. De tal manera que seguiremos en la calle exigiendo una solución electoral y democrática, que sea la expresión del soberano y no la de un grupo o de un cenáculo que pretenda dirigir y secuestrar al país».

Enfatizó que la lucha es cívica y democrática, y los hechos de violencia muchos son promovidos desde el sector del oficialismo, además repudió que en muchas zonas destruyen los árboles. A su juicio, la lucha es para que se produzca un cambio, pues la violencia no ayuda ni favorece a nadie.

«A unos días de la elección de la Asamblea Nacional Constituyente que promueve el gobierno, ojalá todas estás manifestaciones electorales y cívicas de protesta retumben en las paredes del cenáculo del poder y reflexionen».

Con respecto a las declaraciones del ministro Néstor Reverol, quien responsabilizó al ex gobernador del Zulia por los hechos del pasado jueves, Rosales calificó dichas acusaciones como irresponsables.

«De todas manera sé que sobre mi libertad pende una espada de Damocles desde el gobierno, pero en nada me intimida y en nada va a frenar mi decisión de trabajar y luchar para que haya un cambio en Venezuela. Esas amenazas no van a impedir que yo mantenga un criterio bien claro que desde hace 19 años sostengo, esto es un modelo económico atrasado y fracasado que todo lo destruye, es una posición que he mantenido durante estos años y continuaré manteniendo».