Mala vialidad ocasiona caos en Altos del Sol Amado

Un hueco en la calle principal del sector Altos del Sol Amado, crea mala vialidad en la zona, esta problemática se genera por varios factores según vecinos del sector, las aguas negras agudizan los problemas en la carreta formando más huecos «que ningún organismo quiere tapar»

Foto: Alfredo Chinaleong

Maracaibo – Las calles y avenidas del estado Zulia presentan, desde hace un largo tiempo, problemas en su vialidad producto de grandes huecos que se generan en la mayoría de los casos por el bote de aguas tanto blancas como negras, por ello vecinos de distintos sectores de la ciudad denuncian constantemente a QUÉ PASA esta problemática y piden que sus quejas sean escuchadas y sus problemas solucionados.

La comunidad del sector Altos del Sol Amado denuncian que un hueco en la calle principal, lleno de aguas negras, genera malestar en los conductores.

Fabiola Nava, vecina del sector, expresa su malestar: «Si no arreglan pronto ese hueco, cada vez se hará más grande y si ahora que no es mayor cosa no lo quieren tapar después será peor el mal», expresó.

«Es un peligro tanto para el conductor como para el transeúnte, y lo peor es que la gente ahora ha agarrado la costumbre de echarle basura… Ojala lo arreglen pronto», sentenció Jesús Villalobos, habitante del sector.