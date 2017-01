Maestros a la espera de anuncios tras aumento de sueldo

Los gremios magisteriales piden a las autoridades que se haga un ajuste de las clausulas de la contratación colectiva para anexar este nuevo ajuste salarial

Foto: Wilmer Cubilan

Maracaibo – Debido al anuncio del presidente de la república, Nicolás Maduro, quien la tarde del día de ayer aumentó el sueldo mínimo nacional en un 50% en todo el territorio nacional, la Federación Venezolana de Maestros (FVM), hizo un llamado al nuevo Ministro de Educación, Elías Jaua, a revisar la contratación colectiva.

Marlene Hernández, presidenta de la FVM, manifestó que este aumento del sueldo mínimo ocasiona una serie de confusión y zozobra en el magisterio zuliano, que según Hernández es uno de los más golpeados por el alto costo de la vida.

“En estos momentos un maestro no tiene para vivir, si no tenía una casa desde antes o por herencia no tiene en estos momentos la posibilidad de adquirir una casa, pues sus costos son muy altos y no hay un refuerzo económico que lo sustente”, afirmó Hernández.

Asimismo la presidenta, junto a los directivos de todas las asociaciones educativas que hacen vida en el estado Zulia, hicieron un llamado al recién nombrado ministro de educación Elías Jaua, a revisar, actualizar y ejecutar la contratación colectiva para equilibrarla con el nuevo sueldo mínimo nacional.

“Necesitamos una pronta revisión de la contratación colectiva, con este nuevo aumento nuestro sueldo ha quedado completamente desfasado y necesitamos que esta contratación sea analizada para que el magisterio venezolano no esté más desprotegido”, acotó Hernández.

Del mismo modo, los representantes sindicales llaman a todos los maestros a seguir en pie de lucha para la defensa del magisterio y sus derechos.