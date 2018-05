¡Felíz Día de las Madres! En especial a las de QUÉ PASA

En esta oportunidad, quisimos rendirle homenaje a las madres trabajadoras, luchadoras y bellas de QUÉ PASA, para ellas y todas las madres del mundo: ¡¡¡Felicidades en su día!!!

Fotos: Cortesía

Maracaibo– A todas las madres del mundo: felicidades en su día!!! Por ser ejemplo de trabajo, constancia, protección, amor y ternura, por ser el ser capaz de dar vida a otra vida, de soportar el dolor más intenso cuando paren, por cada desvelo para cuidar a su terruño, por cada enseñanza, por cambiar su cartera por una pañalera, porque a través del pecho alimentan con amor a su bebé, porque sacrifican tiempo, espacio y hasta a ellas mismas por sus hijos, por eso y muchísimas cosas más, se merecen la felicitación más grande y hermosa del universo.

El día de las madres no es solo (como la misma frase lo dice) un día. El día de las madres es válido los 365 días del año, las 24 horas del día. Una madre siempre está dispuesta sin importar cualquier otra cosa, porque es el sentimiento más puro, más sublime y más amorosos del mundo.

Ser madre es el privilegio más hermoso que Dios pudo dar a las mujeres. A continuación te presentamos a las madres de QUÉ PASA, esas que son ahínco, trabajo, esfuerzo, dedicación y amor dan a sus hijos su vida y son ejemplo a seguir.

*Delsy Fernández (Jefa de información) y su hijo de 2 años y medio Adrián Daniel Rojas Fernández

«Ser madre es la experiencia más hermosa y gratificante del universo. Es un sentimiento que solo una madre puede sentir, es indescriptible cada momento al lado de mi hijo. No es fácil ser mamá, hay momentos en los que el agotamiento, el estrés y el día a día se apoderan de mí, pero la sonrisa, el amor y las ocurrencias de Mi Puchi lo cambian todo. Estoy feliz y agradecida con Dios por haberme dado el privilegio de ser madre y por haberme enviado al niño más hermoso, inteligente, dinámico y extrovertido del mundo, jajaja. Te amo hijo, te bendigo y pido a Dios que haga de ti un hombre de bien. Me inflas el pecho de orgullo cada vez que me llamas mami y sin razón alguna me abrazas o me das un beso».

*Inés Beleño (Mantenimiento) y sus hijos Luis Eduardo Herrera Beleño ( 38), Lilibeth Angelith Herrera Beleño (36) y Karen Margarita Herrera Beleño (34)

«Ser madre es lo más maravillososo que Dios le has permitido a la mujer, tener hijos es realizarse como mujer, sentirse completa. Los amo mucho mis hijos bellos. Son mi vida».

*Heydi Rincón (Gerente de Recursos humanos) y su hijo Royberth O. Mota Rincón (15)

« Ser madre es una bendición, significa dar todo tu corazón y entregar tus fuerzas cada día. Es honor de Dios, de poder dar vida y amar eternamente sin condición alguna. Gracias Dios por la dicha, soy orgullosamente madre de tí Roberth O. Motta Rincón, Dios te bendiga. Te amo hijo».

Greilys Nuñez (Periodista de Sucesos) y su hijo Keuny Xavier Albornoz Nuñez de 1 añito

«Ser madre es el regalo más grande en la vida, es la experiencia más difícil que tiene uno como mujer, pues sin que nadie te enseñe tienes que aprender a entender y comprender cada gesto, cada mirada, cada palabra disparatada. Solo el decir que eres madre ya te conviertes en médico, payaso, almohada, cobija, cantante, amiga, hermana, confidente, pero sobretodo madre, capaz y mucho me enseñaron a darle un tetero, como bañarlo, como vestirlo, pero solo él (mi hijo) me enseñó como amarlo y eso me lo demuestra con un beso, una sonrisa y un grito a lo lejos cuando llego del trabajo diciendo: mamiiiiiiiiiii, porque al menos eso dice y para mi es suficiente. Te amo mi chiquito hermoso, gracias por darme el mejor regalo: ser madre».

Lea también: Madres zulianas piden en su día «paz y tranquilidad»

*Maytte Borjas (Jefa de corrección) y su hija Audimar Echeto Borjas (14)

«Ser madre es lo más bonita bendición que Dios me ha regalado, traer a este mundo un pedacito de mí; y que hoy día han transcurrido 14 años que han llenado mi vida de alegría y satisfacción.