Liga municipal de fútbol de San Francisco celebra las finales

La Liga Municipal de Fútbol de Campo de San Francisco con el apoyo de la Alcaldía Bolivariana de la jurisdicción ha generado resultados positivos en la población con la alta participación deportiva de niños y jóvenes en los clubes de la comunidad a la que pertenecen

Foto:Cortesía



San Francisco-Gracias a la disposición y apoyo de la Gobernación Bolivariana del estado Zulia y a las autoridades deportivas como el secretario de deportes, Renny Valero, y el director del Instituto Regional de Deportes, Rerwin Cepeda, este día domingo 25 de febrero a partir de las 9 de la mañana el estadio José Encarnación «Pachencho» Romero recibirá las finales de la Liga Municipal de Fútbol de Campo del municipio San Francisco en las divisiones Sub 12, Sub 14 y Sub 16 en el género masculino.

Yanny Osorio, presidente de la Liga Municipal de Fútbol de Campo de San Francisco manifestó su agradecimiento, disposición y apoyo por parte las autoridades deportivas del Estado Zulia, lo que hace posible que nuestros niños y jóvenes jueguen en el engramado del pachencho, lo que ha generado un gran entusiasmo de orgullo y motivación.

De igual forma se pudo conocer que los primeros encuentros a disputar serán desde la Sub 12: Deportivo Popular vs El Gaitero, seguidamente de la categoría Sub 14: Deportivo Coromoto vs. El Gaitero y finalmente la Sub 16: Deportivo Popular vs. Fundabarrios, para de esta manera definir los equipos que se titularan como monarcas de la justa deportiva zuliana.