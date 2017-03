Legisladores denuncian ante tribunal a Eveling de Rosales

Eduardo Labrador, presidente de la Comisión Permanente de Política, Participación y Derechos Humanos del Clez, informó que desde el pasado 15 de febrero les fue suspendido el pago de su pensión a estos hombres y mujeres

Foto: Cortesía

Maracaibo — Los legisladores Eduardo Labrador, Adelis Nava, Édgar Mujica y los concejales bolivarianos de Maracaibo, introdujeron un recurso de amparo ante el Tribunal Contencioso Administrativo contra la alcaldesa Eveling Trejo de Rosales, por la «violación» de los derechos laborales y humanos de los 48 bomberos de Maracaibo que mantienen una vigilia en la sede administrativa del cuerpo de bomberos.

Labrador, presidente de la Comisión Permanente de Política, Participación y Derechos Humanos del Clez, informó que desde el pasado 15 de febrero les fue suspendido el pago de su pensión a estos hombres y mujeres. «Esto que ha hecho la ciudadana alcaldesa es un atropello, cómo es que les suspende el pago porque están protestando por algo que les pertenece?; son más de 30 años de servicio y se niega a cancelarles sus prestaciones. No hay dinero, según ella, para pagarle 35 millones de bolívares a los bomberos, pero sí hay dinero en la Alcaldía para recibir a Manuel Rosales. Las autoridades deberían pronunciarse en los próximos días por este hecho», acotó Labrador.

El teniente coronel del Cuerpo de Bomberos de Maracaibo, Evelio Montiel, hizo mención al artículo 142 de la Ley del Trabajo, el cual reza que a los cinco días de terminar la relación laboral, se debe proceder a cancelar los pasivos laborales, y entre ellos hay casos que tienen más de 2.190 días esperando el pago.

«Nunca ha habido la intención de pagarnos porque no se ha presupuestado; no estamos pidiendo, no vamos a levantar la huelga hasta tanto nos cancelen a todos, hemos sido amenazados y amedrentados. Nuestras familias están pasando necesidades y ni eso conmueve a la señora, a la alcaldesa», aseveró Montiel.

Por su parte, el concejal de Maracaibo, José Sierra, puntualizó que en el caso de los bomberos «hay una situación general de desidia tanto en las sedes, en el funcionamiento y en el pago de estos funcionarios».