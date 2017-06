La gasolina sigue escasa en Maracaibo

La situación que se viene dando con la falta de suministro de combustible en Maracaibo genera preocupación constante en la colectividad

Foto: Harold Mejía

Maracaibo — Las fallas en el suministro de gasolina en el estado Zulia persisten. Ayer, estaciones de servicio de la ciudad amanecieron cerradas por no tener inventario en sus tanques.

Tras un recorrido realizado por este rotativo se pudo evidenciar que las estaciones de servicio La Ranchería, La Arreaga y Las Banderas, todas estas ubicadas en Los Haticos, se encontraban cerradas por no tener combustible.

La situación que se viene dando con la falta de suministro de combustible en la localidad, genera constante preocupación entre los conductores.

«Desde el lunes a las 5:00 de la tarde quedamos sin combustible, y la semana pasada estuvimos cuatro días sin poder trabajar», indicó un trabajador de la bomba La Ranchería.

Por su parte, Mario Álvarez, trabajador de la estación de servicio La Bandera, señaló que ayer el combustible llegó a las 6:00 am pero a las 2:45 pm se vieron obligados a cerrar porque ya no tenían combustible para seguir trabajando. «Si no llega en la noche llega en la mañana y sino, bueno, ya tu sabes cómo vas a encontrar esto mañana (hoy)».

Muchas son las estaciones de servicio que hoy miércoles no cuentan con el combustible para seguir trabajando con total normalidad. En tal sentido, trabajadores de las gasolineras piden al Gobierno nacional y regional tomar cartas en el asunto y solventar la situación que los tiene con las manos atadas desde hace 12 días.