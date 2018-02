La Chinita afirmó que la Basílica es su templo

Esta no es la primera vez que la Virgen hace una aparición en el templo. En 2007 durante la Aurora de la Chinita, mientras el grupo gaitero Barrio Obrero tocaba, apareció en la cortina roja que estaba puesta frente al altar una imagen similar a la del martes

Foto: Referencial

Maracaibo — El martes, cerca de las 8:00 de la mañana, Ángel Romero, quien es servidor de María, capturó la imagen de lo que parece ser la silueta de la Virgen del Rosario de Chiquinquirá e inmediatamente se hizo viral en redes sociales y medios de comunicación.

Romero comentó que iba a su trabajo y pasó como de costumbre por la iglesia, cuando iba saliendo del lugar vio el haz de luz donde se puso la imagen de la Virgen del Chiquinquirá que, primeramente, se posó delante del trono (como se ve en la imagen) y luego ella se desplazó como ingresando al templo.

Pese a que en la iglesia había gente, ya que en misa nadie percató el fenómeno religioso, por lo que se cree que esta aparición va más allá de la lógica, ya que el trono no refleja ninguna imagen porque no es de espejos, y de así hacerlo no se vería la silueta de la Virgen, es por esto que muchos catalogan el hecho como un milagro.

Por tal motivo, el equipo de QUÉ PASA se dirigió hasta la Basílica Nuestra Señora de Chiquinquirá para captar las impresiones que tuvieron los feligreses, servidores de María y empleados del templo sagrado.

El sacerdote Jorge Pérez, adscrito a la importante iglesia, expresó que esta manifestación se produjo porque la Virgen quería mostrarse y decir: «Aquí estoy yo y siempre podrán conseguirme aquí» y hace un llamado a la confianza de quienes no creen, que ella existe.

Cabe destacar, que esta no es la primera vez que la Virgen hace una aparición en el templo. En 2007 durante la Aurora de la Chinita, mientras el grupo gaitero Barrio Obrero tocaba, apareció en la cortina roja que estaba puesta frente al altar una imagen similar a la del martes.

Igualmente, apareció en una fogata de una convivencia de los servidores de María en Trujillo (en las llamas) en 2012 y en 2010 en la vaguada de Sinamaica.