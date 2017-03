La aerolínea Venezolana presentó fallas en sus servicios

Ciudadanos denuncian «mal servicio» de la aerolínea Venezolana

Foto: Referencial

Maracaibo — Usuarios del vuelo 412 de la aerolínea Venezolana denunciaron, este lunes, a este rotativo las irregularidades presentadas desde el pasado jueves 23 de marzo por la noche, hasta el domingo 26, cuando 120 zulianos y 40 caraqueños se vieron afectados por el «pésimo servicio» de la empresa.

«El retraso del vuelo fue de cuatro días, sin embargo, se suponía que el domingo a las 8:00 de la mañana los venezolanos debían ir hacia Panamá, pero esto no fue posible hasta las 2:00 de la tarde cuando finalmente llegó el avión». Manteniendo sus datos bajo el anonimato por seguridad, una de las afectadas dijo que el vuelo debió salir hacia Panamá el viernes 24 a las 6:00 am, pero no fue así hasta la tarde del pasado domingo.