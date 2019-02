José Camargo: En las próximas horas revisaremos precios de camiones cisternas y actuaremos en la Curva de Molina

El coordinador de los “Círculos Bolivarianos” y director del Servicio de Inteligencia Comunal (Sicom), José Camargo, manifestó que iniciarán de la mano de los injertos socialistas de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), la construcción de las primeras plantas procesadoras de plátano y yuca en el Estado Zulia.

Maracaibo- “Nosotros apuntamos al desarrollo comunal en el marco de las declaraciones ayer del ciudadano Presidente de la República, del Consejo Presidencial para la Innovación Ciencia y Tecnología, para así ir caminando en conjunto con estas políticas de estado”, precisó Juan Rodríguez, vocero de los injertos socialistas.

“Viene la fase del desarrollo comunal para la producción de alimentos, y prueba de ello son estas plantas que hemos construido. Es necesario que dejemos de importar debemos ir hacia la producción de alimentos, que nosotros mismo manufacturemos y procesemos los alimentos”, apuntó el vocero.

“Vamos a crear alianzas con consejos comunales con comunas productivas, para empezar a manufacturar los productos. Apuntamos a un desarrollo sustentable y sostenido, todo para el beneficio del pueblo”.

“Necesitamos no depender más de la importación, nosotros tenemos que empezar a producir nuestros alimentos”, señalò Rodríguez.

Venta en moneda extranjera de productos en los Centros Comerciales de la ciudad

Camargo destaco “Nosotros estamos en conversaciones con los cuerpos policiales pertinentes, las superintendencias, con fiscales, con guardias, porque esto tiene que parar ya. No puede ser que estén vendiendo hasta los uniformes escolares en dólares, eso es jugar con el dolor del pueblo”, refirió Camargo, director del Servicio de Inteligencia Comunal (Sicom).

“Ayer hicimos un sondeo en la Curva de Molina, hay más de 50 personas que no son venezolanas comprando pesos, dólares, y haciendo con la economía del pueblo lo que les da la gana. Vamos a tomar cartas en el asunto”, señaló el también Coordinador de los Círculos Bolivarianos.

Llenaderos de agua en la región

“Los llenaderos de agua, no tienen ningún permiso sanitario. Es una cantidad exorbitante la cantidad de dinero que ellos manejan día a día en efectivo. Si se estuviese trabajando de honrada manera nosotros le respetáramos su trabajo. Pero no cumplen con ningún tipo de reglas sanitarias. Las enfermedades están llegadas por ese tema. Cobran hasta 600 Bolivares en efectivo por cada pipa y eso no lo vamos a permitir”, argumentó Camargo.

Situación de los servicios que prestan los camiones cisternas

“En cuanto a los camiones cisternas, hemos hablado con el gobernador Omar Prieto, para que se haga respetar el precio que el mismo colocó por los servicios de esos camiones. No puede ser que estén cobrando ni 80 ni 100 mil bolívares soberanos”, acotó.

Camargo precisó que el Sicom y los Círculos Bolivarianos están para respaldar la política de innovación que el presidente propuso e inauguró el día de ayer con el primer taller de innovadores y científicos del país. Al mismo tiempo se comprometió con “garantizar la paz y la producción de alimentos”, para “que el pueblo venezolano no tenga que depender de los intereses políticos de otras naciones”.

Fotos: Víctor Espina