Hueco genera mala vialidad en el Paseo Ciencias

Los huecos son el pan nuestro de cada día y si estos están llenos de agua negra, es solamente la cereza del pastel

Foto: Wilmer Cubillán

Maracaibo – No solo los comercios informales le quitan vistosidad a la plazoleta de la iglesia Santa Bárbara, sino un gran hueco lleno de aguas negras, el cual se encuentra ubicado en la avenida 8 del Paseo Ciencias.

Las personas que hacen vida por la zona aseguran que la acumulación del agua, llegan mosquitos que pueden generar «un montón» de enfermedades.

Asimismo, piden a los entes competentes que solucionen este problema, ya que la zona donde se encuentra el hueco es transitada con mucha frecuencia. Del mismo modo compromete la vialidad, provocando que los clientes no quieran pasar por la avenida para no dañar sus vehículos y por tanto no «pueden vender su mercancía».

Exigen a las autoridades competentes que reparen el daño a la brevedad posible, ya que «este hueco cada día crece y crece».