Hoy comienza la huelga de médica en el Zulia

En las próximas horas los profesionales de la salud estarán anunciando las siguientes acciones de protesta

Foto: Agencias

El día de ayer en una asamblea especial del gremio médico, los profesionales de la salud decidieron que suspenderán a partir de hoy toda consulta médica en el sector público, igualmente se decidió la no entrega de récipes que requieran los pacientes que no sean de gravedad en toda la región zuliana.

Esta decisión fue tomada por unanimidad por todos los gremios de la salud, quienes manifiestan que este consenso se llegó a raíz del problema que se vive en el país en estos momentos.

«Nosotros tenemos que plegarnos a todas las luchas que están pasando en el país, la situación cada día es peor, no se consiguen los medicamentos y cada vez es más difícil poder darle la atención necesaria a los pacientes, pues no tenemos los insumos que requerimos», afirmó Hannia Salazar, presidenta del Colegio de Enfermeras (os) del estado Zulia.

Gremios de salud

Igualmente la presidenta del Colegio de Médicos, Dianela Parra, aseguró que esta decisión fue propuesta y avalada por los gremios de enfermería, bioanalista, nutrición y odontología.

«Es una decisión que estaremos respaldando con acciones de calle, ya que no estaremos dando consulta, no se entregarán récipes médicos a menos que sea por alguna emergencia o situación que amerite la delicadez del caso, de resto solo se atenderán estrictas emergencias», afirmó Parra.