Gremio de empleados de Luz, protestó frente a la universidad

Los empleados y obreros de LUZ protestaron para exigir sus mejoras salariales, pues aseguran que debido a la crisis económica su quincena no alcanza «ni para comprar diez plátanos»

Fotos: Andrea Prieto / Pasante UNICA

Maracaibo– Las universidades públicas a nivel nacional, a través de una alianza universitaria nacional, se avocaron a una protesta cerca de sus instalaciones educativas, reclamando la aplicación correcta del aumento salarial, decretada el pasado mes de abril por el presidente de la república, Nicolás Maduro.

Según el decreto presidencial, el sector universitario debió recibir un aumento del 50% anunciado los primeros días de abril, aunado al nuevo aumento del 30 del pasado mes, pero la Oficina de Planificación del Sector Universitario (OPSU), ni el Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria (MPPEU), han hecho aplicación de este según los afectados.

Al respecto, el presidente de la Asociación de Empleados de la Universidad de Zulia (Asdeluz), Julio Villalobos, acotó que La Opsu envió unos instructivos y una tabla en la cual la diligencia no es la correcta; motivo por el cual, los gremios de la institución se concentraron frente al núcleo humanístico de La Universidad del Zulia (LUZ), exigiendo que se respete el 50% de incremento y el 155% de las tablas para el sector universitario.

Por otra parte, Villalobos expresó: «insistimos en reclamar los recursos que tienen que ver con la salud, en este caso el sector administrativo en materia de los servicios médicos odontológicos, quienes hoy están sufriendo por la inflación; ya no tenemos entrega de medicamentos, están restringidas las operaciones electivas, no hay estudios, es por eso que pedimos romper esta restricción para que no solo el personal pueda gozar de los servicios médicos, sino también nuestros familiares».

Asimismo, los trabajadores de Luz, demandan la entrega en la dotación de uniformes contemplada en la Contratación Colectiva, CCU, que consta en suministrar a los empleados de uniformes (franelas, camisas, pantalón y botas) en el primer trimestre del año, y que hasta ahora no se ha hecho efectivo, adeudando los años 2016, 2017 y 2018.

Otra arista es la el adelanto de la discusión de comisión colectiva «si bien es cierto que finaliza en diciembre, pero la realidad del país exige anticiparla, producto a la economía que hoy afecta a los trabajadores universitarios, para que el día de hoy se logren tener los beneficios acordes con la economía de Venezuela», agregó el presidente de Asdeluz.

Nerio Meleán, representante del Sindicato de Obreros de La Universidad del Zulia (Soluz), acotó «queremos un salario justo, pues nada hacemos con que el Gobierno Nacional, dicte un aumento y al final del tramo deje de reconocerlo, como lo está haciendo la Opsu. Cada vez que aumenta el salario, temblamos, pues con lo que se gana no tenemos para adquirir un producto básico, ya que estos incrementos, el gobierno los hace desmedidamente, lo que genera una hiperinflación».

Los obreros de Luz, si han recibido la dote de uniformes pero no completos, sin embargo unen esfuerzos con el sector administrativo, para hacer fuerza a la directiva de la universidad, para que pronto se les solucione y se respeten los acuerdos laborales.

Tras el inicio de las protestas a nivel nacional, a los gremios se les envió un comunicado de parte del ministro de Educación Superior, Hugbel Roa en el que se informó que a partir de hoy el sector universitario se incluiría en el plan de alimentación.Álvaro Soto, representante de los docentes de Luz, añadió «las universidades se están cayendo a pedazos», los horarios de contingencia están obligando al cierre de la universidad, que han sido aplicados por el alto costo de los pasajes, aunado a los apagones constantes que cancelan las clases.