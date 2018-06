Gobernador Omar Prieto dignifica la calidad de vida de madres cuidadoras del Zulia

El incremento para las madres será una bonificación que pasa de bolívares 20 mil a 2 millones 555 mil bolívares mensuales, equivalente al sueldo mínimo integral nacional

Foto: Cortesía

Zulia – El Gobernador Bolivariano del Estado Zulia, Omar Prieto Fernández, en su empeño de brindar protección social a los sectores más vulnerables de la entidad, autorizó el incremento de la bonificación de bolívares 20 mil a 2 millones 555 mil bolívares mensuales, equivalente al sueldo mínimo integral nacional, con carácter de retroactividad a partir de enero 2018, a 120 madres cuidadoras adscritas al Ejecutivo Estatal a través de la Asociación Civil Hogares de Cuidado Diario.

Las beneficiarias con profunda vocación de servicio atienden a niños y niñas de 0 a 6 años beneficiarios de estos programas sociales en todos los municipios de la entidad.

En este sentido la Primera Combatiente del Estado Zulia, Lcda. Jesica Lucena, explicó que las madres cuidadoras, muchas de ellas de vieja data, fueron excluidas por años de las políticas de justicia social promovidas por el Ejecutivo Nacional, con ingresos muy bajos no acordes a la realidad del país y es a través del primer Mandatario Regional Omar Prieto que, con su condición humanista, se dignifica a esta pequeña población sensible, con el aumento del bono salario, además de la donación sistemática de bolsas de alimentos para el sustento de sus familias.

La Madre Cuidadora Zuleima Romero expresó su satisfacción con la medida gubernamental: «Bueno yo me quedé asombrada y me alegré con el pago que nos están haciendo y le agradezco al Gobernador, nunca nos había sucedido esto; antes el pago no era nada, no nos alcanzaba para nada, pero ahora sí, ahora es diferente», igualmente Milda Soturno, madre cuidadora del sector indígena Jagüey De Monte del Municipio Jesús Enrique Lossada respaldó esta decisión y manifestó: «yo tengo 12 años aquí, tantos años esperando mejoras y nada, ya me quería ir, pero ahora esto es una sorpresa muy grata, ahora sí vamos a luchar más por los muchachos, nos devolvieron las ganas de trabajar. Gracias Omar por tu apoyo».

Por su parte la Presidenta de Hogares de Cuidado Diario, Arelys Guerra, resaltó que esta medida reivindicativa de los derechos de las personas en condición de debilidad, forma parte del viraje de las políticas emanadas de la máxima autoridad regional hacia el rescate de los valores de inclusión y justicia propugnados en la carta magna.