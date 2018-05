En Maracaibo las colas en las gasolineras no cesan

Gasolineras en circunvalación 1 y 2, La Limpia, El Milagro, Antonio Castillo, Bella Vista y Delicias Norte, se encuentran congestionadas

Foto: Lorena Urbina

Maracaibo – Las largas colas en las estaciones de servicios en la entidad maracaibera no terminan. Nuevamente usuarios se ven en la necesidad de tener que someterse a una larga espera para surtir gasolina en su automóvil y se presume que es por las fallas en el sistema eléctrico.

Son varias las gasolineras de la ciudad que se encuentran en colapso en estos últimos días, y las extensas colas cubren más de una, dos, tres, cuatro… cuadras, esto implica el transcurrir de muchas horas que los conductores de los vehículos aguardan pacientemente para recargar su tanque.

Las estaciones de circunvalación 1 y 2, La Limpia, El Milagro, Antonio Castillo, Bella Vista, Delicias Norte, entre otras, se encuentran congestionadas; lugares que inclusive comienzan a ser visitados desde tempranas horas de la madrugada para poder abastecerse de combustible. «Tengo más de cinco horas esperando para poder llenar el tanque de mi carro. Desde tempranas horas muchos estamos esperando para surtir gasolina en los vehículos, lo que además me atrasa las horas laborales», señaló Gustavo Pérez, transportista de circunvalación 2.

Algunos trabajadores de distintas estaciones de servicio desconocen el motivo de las fallas en el suministro de combustible, aunque hay quienes alegan que las colas se presentan por que solo una isla con surtidor está funcionando. Sin embargo, otros piensan que es debido al racionamiento eléctrico. «Hasta ahora no nos han informado nada, pero creo que estas colas es por los cortes eléctricos, porque cuando no hay «luz» en algunas partes todos van a la estaciones que cuenta con energía eléctrica, que son pocas. El sistema para recargar gasolina está muy lento. Pienso que estos bajones están afectando los surtidores de combustible», afirmó un empleado de la estación El Chaparral de la circunvalación 2, quien prefirió no identificarse.

No obstante, las largas filas se hacen cada vez más evidentes, son muchas las gasolineras que abarcan las colas hasta kilómetros de distancia y en algunas «bombas» los conductores esperan desde la noche del día anterior para ubicarse en los primeros puestos en la estación.

Cabe destacar que algunos usuarios denuncian la corrupción de los empleados de las estaciones ya que existe una cola alterna en donde los carros ingresan por la parte de la salida y pagan hasta 30 mil bolívares a los «bomberos» para no tardar tanta horas en las colas.