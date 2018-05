¡Feliz día, madres!

Este domingo 13 de mayo se celebra en el territorio nacional el Día de las Madres

Foto: Qué Pasa

Maracaibo – En este segundo domingo de mayo se conmemora en Venezuela el Día de las Madres, pero fue el 24 de mayo de 1921 cuando en Valencia Edo. Carabobo, el Dr. Jesús María Aracay Smith, presidente de una asociación llamada Claridad y Concordia, organizó el primer día de «las tres madres», quien a su vez logró que este día fuera oficializado por el Concejo Legislativo. Fue llamado «día de las tres madres» en honor a nuestra madre, a la madre de Dios y a la madre patria. Es en 1924 cuando una ley del Congreso Nacional decretó la celebración anual en todo el territorio Nacional, cambiando el nombre al Día de las Madres.

Lea más noticias: ¡Felíz Día de las Madres! En especial a las de QUÉ PASA

Desde ese entonces, para los venezolanos esta es la ocasión perfecta para recordar a nuestras mamás lo importantes que son para nosotros, por eso, el equipo periodístico y parte del personal que labora en QUÉ PASA toma este pequeño espacio para expresar a través de sus palabras, el inmenso amor y admiración que tienen hacia sus madres luchadoras y emprendedoras.

Lorena Urbina: «Porque para mí eres la mejor madre y persona del mundo, deseo que Dios te otorgue gran felicidad y dicha en la vida».

Marieta Romero: «Feliz día mami. Dios te dé mucha vida y salud. Te quiero».



Dayana Espitia: «Mi viejita, mi consejera, mi mejor amiga y el mayor de mis tesoros; aunque no te los diga todos los días, quiero darte las gracias por darme lo que nunca nadie podrá darme jamás aparte de la vida, me has dado las palabras más sinceras y tú amor incondicional. Te amo mamita, todo lo que soy o espero ser te lo debo a ti, Dios te bendiga siempre, feliz día».

Mariana Pilipczenko: «¡Feliz día! Gracias por ser tan atenta y comprensiva, por tus consejos, tu amistad y el amor incondicional que me das. Que Dios te bendiga siempre y me permita multiplicarte todo lo que me has brindado».

Roxy Díaz: «Me enseñaste a levantar cuando me caía, a disfrutar de los buenos momentos y sobrellevar los malos, que la paciencia es una virtud, que de los errores se aprende y que con amor es más fácil. Marisol Cabrera te amo. Feliz día».



Wilson Alvarado: «Madre gracias por ser quien eres y gracias por llevarme a ser quien soy. Mi pilar fundamental en la vida eres tu. Mis triunfos son gracias a tu dedicación y esfuerzos. Te amo infinitamente».



Delsy Fernández: «Mami te amo, agradezco al todopoderoso haber nacido de tu vientre, ser tu hija es un orgullo. A mi Dios le pido te colme de salud y bendiciones para seguir disfrutándote y seguir contando contigo. Gracias por cada consejo, regaño, corrección y por todo tu amor. Eres la mejor. Tus nietos Adrián Daniel y Juan Pablo y tus hijas te amamos con el alma. ¡Felíz Día mi reina!».

Vanessa Acosta: «¡Feliz día mami! Gracias por todo. Gracias por estar siempre cuando te necesito. Sé que siempre te doy dolores de cabeza y peleo mucho contigo, pero, a pesar de todo, nunca me dejas sola. Que la virgen y Dios siempre estén contigo y te den muchas bendiciones. Te quiero mucho, Chiqui».

Madelein Faría: «Como no amarte si desde que me llevabas en tu vientre me has formado con todo tu amor y tu bondad, gracias por darme tanto sin esperar nada a cambio, si volviera a nacer le pediría a Dios que sea de ti nuevamente, no te cambiaría por nada ni por nadie, eres el ángel más hermoso que Dios envió a este mundo terrenal y me siento afortunada de saberme tu hija. Te amo con el amor más bonito, el amor de nuestro Señor. Dios y la Chinita te sigan bendiciendo».

Greily Núñez: «Aunque amores yo tenga en la vida que me llenen de felicidad, como el tuyo jamás madre mía, como el tuyo no es de encontrar. Te amo mi vieja linda. Gracuas por ser mi mayor alegría».



Raúl Rodríguez: «Felíz día mami hermosa, agradezco muchísimo a Dios que me haya dado una madre como tu, tan cariñosa, bondadosa y detallista, quien siempre me ha cuidado, bendecido y protegido en todo momento. Gracias por criarme con valores y principios porque a ti soy quien soy ahora. Te amo mami. ¡Felicidades!»

Jhon Willian Primera: «Gracias madre hermosa por llenarme de amor cada día con tus bendiciones, eres el ser más especial en mi vida y agradezco a Dios por darme la dicha de tenerte siempre conmigo, en las buenas y en las malas siempre has sido tu mi fortaleza y mi apoyo. Te amo con todas mis fuerzas madre querida».