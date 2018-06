Falleció médico del HGS por presuntamente haber adquirido una bacteria en el quirófano

Colegas del fallecido manifestaron sentirse preocupados, pues temen que otros médicos o pacientes se contagien. Hasta el momentos por el caso no se han pronunciado las autoridades de salud en la región

Foto: Cortesía

Maracaibo – Un doctor del Hospital General del Sur (HGS), identificado como Ender Márquez, de 23 años de edad, falleció ayer en horas de la noche, tras luchar con una bacteria que presuntamente contrajo en uno de los quirófanos del referido centro asistencial.

Familiares, amigos y compañeros de trabajos denunciaron múltiples irregularidades dentro HGS. Bajo el anonimato sentenciaron que por temor a represalias muchas veces no denuncian las calamidades en las que se encuentra el centro médico: no hay insumos médicos, los ascensores no sirven, la alimentación es casi nula para los pacientes y además tienen que soportar los malos servicios públicos como lo es la recolección de basura y las constantes fallas eléctricas.

Los galenos se mostraron preocupado ante la situación, pues temen que otros de sus colegas o algún paciente pase por la misma situación de Márquez, quien solo tenía cuatro meses de graduado.

Se conoció que el fallecido residía en el sector Los Rosales, avenida principal de la parroquia La Concepción, del municipio Jesús Enrique Lossada. En estos momentos allí realizan el acto velatorio.

Márquez fue descrito como una persona excepcional, colaborador y dedicado a su trabajo. Se conoció que además de su trabajo era miembro activo de la iglesia Santa Mónica.