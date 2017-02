Enfermeros del Hospital Clínico reclaman un salario digno

Los profesionales de la salud interpusieron este lunes un documento ante el Ministerio del Trabajo, sin embargo, los trabajadores alegan que han sido hostigados por parte del personal administrativo de la institución

Foto: Rafael Rivas

Maracaibo — En horas de la mañana de ayer, el personal de enfermeros, bioanalistas y radiólogos del Hospital Clínico comenzaron una jornada de protestas en rechazo a la medida tomada por la junta directiva de unificar los salarios de los empleados y llevarlos a sueldo mínimo.

«Tomaron la decisión de un día para otro, no es posible que en el hospital un jardinero gane 60 mil bolívares mientras que el personal que sostiene esta institución gana apenas 40 mil bolívares, es una falta de respeto y no es posible que esto pase y no nos den respuesta», manifestó Maite Rincón, representante del sindicato de trabajadores.

