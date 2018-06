¡Dilema del marabino! En dónde transportarse y el pago del pasaje: la situación empeora día a día

Luego de expresar sus opiniones, los usuarios comentaron que se necesita mejorar el servicio que ofrece el transporte público a través de nuevas unidades

El tema del transporte ha sido, y es, uno de los problemas que más aqueja a la población marabina: la falta de vehículos óptimos para transportar a los usuarios y los altos costos del pasaje han generado cierto malestar en los usuarios que cada día tienen que ingeniárselas para poder llegar a sus destinos.

Ante esta situación, el equipo reporteril de QUÉ PASA realizó un recorrido por el centro de la ciudad para conocer lo que piensan las personas acerca del tema.

En este sentido, los marabinos dieron sus impresiones acerca del desempeño que ha tenido el transporte público en la ciudad y expresaron sus opiniones con respecto al tema del pasaje.

Los usuarios comentaron que el precio es muy alto en algunos lugares por lo que hacen un llamado a los entes gubernamentales para solventar la situación.

A continuación las respuestas de algunos usuarios sobre la siguiente interrogante: ¿Cómo evalúa usted el transporte público y cuál considera debe ser el pasaje estipulado?

Neftalí Castellanos: «El transporte está caótico aquí en el Zulia. Aquí el transporte está mal muy mal, con respecto al pasaje yo considero que está demasiado caro habría que bajarlo un poquito porque los choferes están abusando yo lo pondría en cinco mil bolívares».

Luisa Pérez: «El transporte ha estado horrible aquí nada más traen buses para La Vanega, los de Bella Vista no existen. El pasaje deben ponerlo dos mil corto y dos mil quinientos bolívares el largo porque aquí no se puede pagar todo lo que uno gana en pasajes».

Luis Dávila: «Ha estado fatal tengo media hora esperando aquí el bus de Bella Vista, deberían llegar a un acuerdo porque si el pasaje cuesta dos mil quinientos hay quienes quieren cobrar quince, veinte y no me da la base».

Henry Moronta: «Ya no quedan carritos por puesto. Los buses son muy pocos los que funcionan y eso pasa porque no les dan mantenimiento eso ha sido siempre».

Ángel Toledo: « El aumento del pasaje debe depender del incremento del salario mínimo porque aquí pasa mucho que si te aumentan el sueldo un treinta por ciento entonces los choferes te quieren aumentar el pasaje al doscientos por ciento y uno a veces tiene que irse a pie para ahorrar un poco».

Roy Blanco: «Lo que nos está salvando ahorita son los buses rojos y las chirrincheras, pero irse montado allí representa un riesgo deberían meterle mano a estos buses ahorita voy a Bella Vista y tengo una hora esperando el bus, con respecto al pasaje hasta el momento no hay un pasaje establecido, nadie sabe en cuanto está porque cuando te montas el chofer te cobra lo que le da la gana y otra cosa es que no hay efectivo».

Loreida Gutiérrez: «El transporte está horrible para Pomona no hay ningún tipo de transporte sino puras chirrincheras y casi siempre me vengo caminando desde Las Pirámides hasta el centro porque no hay transporte y si no hay soluciones esto será un caos total, el pasaje está terrible porque te cobran lo que les da la gana diez, quince, veinte hasta treinta».

Simón Colina: «Estamos aquí desde temprano y un solo bus es lo que ha llegado debería hacer algo la Gobernación o la Alcaldía para solventar el problema

Luego de expresar sus opiniones, los usuarios comentaron que se necesita mejorar el servicio que ofrece el transporte público a través de la implementación de nuevas unidades ya que cada día se ven expuestos a situaciones de riesgo al subirse a vehículos como «chirrincheras», camiones y camionetas.

Asimismo, manifestaron su desacuerdo con los altos costos del pasaje. En este sentido, hicieron un llamado a los entes gubernamentales para que se aboquen a solventar la situación y logren llegar a un acuerdo justo con el gremio de transportistas.