Erikell Artega: «Me están amedrentando para desalojar la casa donde vivo alquilada»

La ciudadana comenta que no tienen que estarla amedrentando para que ella desaloje, solo pide unas semanas más para poder buscar una casa digna



Foto: Mariana Pilipczenko

Maracaibo – Erikell Artega visitó las instalaciones de QUÉ PASA para denunciar una serie de agresiones que, según sus declaraciones, recibe por parte de los propietarios de la casa donde ella vive alquilada.

La mujer, madre de dos niños, comentó ante este rotativo que desde hace varios meses Neil Molero y Jackeline Bermúdez la han amenazado con sacarla a la fuerza del lugar: «Me dijeron que iban a sacarme con gente mala, que iban a buscar a unos guajiros para sacarme de allí», aseguró la denunciante.

Arteaga, quien aseguró que el lugar donde se encuentra es una casa de la Gran Misión Vivienda Venezuela (GMVV), ubicada en la Urbanización Las Flores, en la Coromoto, municipio San Francisco, teme por su seguridad y la de sus hijos.

Apuntó que el sábado pasado ingresaron en la mañana varios funcionarios al lugar donde reside. «Me apuntaron con armas y me acusaron de esconder drogas en la casa. Esas eran las amenazas que tanto me hacia el señor Neil Molero, y las está cumpliendo… Yo me iré de la casa, solo le estoy pidiendo un tiempo para buscar donde quedarme con mis hijos», agregó Erikell.

Funcionario involucrado

Además de esto, la inquilina dijo que volvió a pasar otro susto ese mismo sábado en la noche, cuando a la vivienda llegó el comisario de Polisur, José Cañizales, junto a varios funcionarios del referido organismo policial. «Cañizales me dijo que el mismo se iba a encargar de tirar mis ‘corotos’ a la calle». Comentó que desde ese entonces se está quedando en casa de su hermana por miedo a que le hagan algún tipo de daño o que entren a la vivienda en altas horas de la noche.

«Quiero denunciar el abuso de poder por parte de Cañizales. Que por el simple hecho de ser amigo, familiar o allegado del dueño de la casa donde vivo, viene a amenazarme a mí, delante de mis hijos, diciendo que si a él le da la gana yo puedo ser una de las delincuentes más buscadas», expresó por ultimo Arteaga, resaltando nuevamente que solo pide un plazo para poder buscar donde quedarse con sus niños.

La mujer aseguró que el caso fue puesto ante la Fiscalía para evitar que las amenazas pasen a mayores.