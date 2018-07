Conozca el cronograma de Administración de Carga de Corpoelec

Estos horarios le permitirán a la comunidad zuliana estar preparados, y conocer los sectores a los que se le aplicará la administración durante cuatro horas según Corpoelec



Zulia- La Corporación Nacional Eléctrica (Corpoelec), informó ayer a través de Twitter que a partir de este lunes, 02 de julio, se aplicará un Plan de Administración de Carga dividido en cuatro bloques para el Estado Zulia.

Estos cuatro bloques, A, B, C y D, comprenden horarios diferentes (11:00 am a 3:00 pm, 3:00 pm a 7:00 pm, 7:00 pm a 11:00 pm, 11:00pm a 3:00 am), que estarán distribuidos según el sector asignado.

En las publicaciones de Twitter Corpoelec anunció que «El Gobierno Bolivariano a través del MPPEE, informa a los habitantes del Estado Zulia que debido a las condiciones del Sistema Eléctrico en la región, se aplicará un Plan de Administración de Carga, a partir de este lunes 02 e julio del 2018».

Estos horarios le permitirán a la comunidad zuliana estar preparados, y conocer los sectores y horas a los que se le aplicará la administración durante cuatro horas.

