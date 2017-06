Consejo Universitario de LUZ no entregará data solicitada por el CNE (+Video)

La Universidad del Zulia es una de las que recibió la solicitud firmada por la Presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, donde se le solicita un documento formato txt (formato de texto simple) con toda la información de la base de datos de estudiantes inscritos en esa universidad

Maracaibo – El Consejo Universitario de la Universidad del Zulia (LUZ) informó que decidió no entregar la data solicitada por el Consejo Nacional Electoral (CNE), por «desconocer qué uso se le dará a este recurso». La rectora Académica de la mencionada casa de estudios, Judith Aular, indicó que en Consejo Universitario se analizó la situación y dado que no se tiene información sobre qué uso se le dará a la data se decidió no entregarla.

Luego de la introducción de solicitud de Asamblea Nacional Constituyente ante el Consejo Nacional Electoral por parte del presidente Nicolás Maduro el 03 de mayo de 2017 y siendo aprobada por el Consejo Nacional Electoral de manera unánime el 23 de mayo del mismo año, cerca del 29 del mismo mes y año, una serie de solicitudes llegaron a las diferentes instituciones de educación superior del país (universidades privadas, colegios universitarios, institutos universitarios, universidades autónomas).

Comunicado completo:

La Universidad del Zulia es una de las que recibió la solicitud firmada por la Presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, donde se le solicita un documento formato .txt (formato de texto simple) con toda la información de la base de datos de estudiantes inscritos en esa universidad.

Solicitud a la cual, en el Consejo Universitario Extraordinario convocado por el rector Jorge Palencia para este lunes 05 de junio, se decidió no hacer entrega de la data ya que se desconoce el motivo por el cual se esté solicitando debido a que el Consejo Nacional Electoral tiene en su poder un registro electoral completo de todos los ciudadanos venezolanos.

Designado entonces una comisión que el próximo miércoles presentará un documento con todas las razones expuestas por el Consejo Universitario para no hacer entrega de la data solicitada.