Chip de gasolina: negocio redondo

Los chip de vehículos, parados en talleres, ahora sirven para lucrar a los mecánicos, quienes los alquilan a los «bachaqueros» de gasolina

Foto: Wilmer Cubillán

Maracaibo — Dándole seguimiento a los problemas que aquejan a los zulianos, QUÉ PASA visitó varias estaciones de servicio de la ciudad para atender las quejas de nuestros lectores por el contrabando de gasolina.

Los usuarios de las estaciones de servicio aseguraron que los conocidos «bachaqueros» le consiguen la «vuelta» a todo y ahora llegan a los talleres para que los dueños les alquilen los chip de gasolina de los carros que están esperando por respuestos

Otro «modus operandi» es que muchas veces al momento de llenar el tanque de gasolina, se les acerca el «bombero» y les pide que le obsequien gasolina a otro usuario «porque no tiene el chip».

«Ya es normal que mientras estás echando gasolina se te acerquen y te digan que le regales cinco litros al otro chofer porque no tiene chip, eso es muy común», aseguró el usuario Alberto Castro.

Otro modus operandi

José González afirmó que había sido víctima de una modalidad. «Mi mecánico utilizó mi chip durante dos meses, mientras ubicaba los repuestos, y me di cuenta una vez que salí he intenté usar mi cupo, él me lo negó pero mirando a detalle el chip había sido despegado y vuelto a poner en su sitio original.

Además aseguró que trabajadores de las estaciones de servicio se prestan para este «negocio» porque les pagan entre 1.500 y 2 mil bolívares por hacerse los de la vista gorda.

Se defienden

Al respecto trabajadores de las estaciones de servicio aseguran no prestarse para esa «maraña».

Édgar Díaz, empleado de una estación de servicio de la ciudad, dijo que «nosotros no comercializamos con la gasolina porque si nos agarra la policía vamos presos, así que no vale la pena arriesgarse por tres lochas».

Al mismo tiempo, Carlos Rojas afirma que «los bomberos nos estamos muriendo de hambre porque la ganancia en las estaciones de servicio es mínima, los costos operacionales, la luz y el agua son costosos y la gasolina está demasiado económica».

No denuncian

El general Ramírez Cáceres, director de Polimaracaibo, aseguró a este rotativo que a su despacho no han llegado denuncias de este tipo, pero que ellos siempre están receptivos a cualquier caso.