Carlos Alaimo: Arias Cárdenas es el responsable de las muertes en el Zulia

El Voluntariado «Pasión por Maracaibo» destacó el valor de la lucha cívica que está librando el pueblo venezolano

Foto: Cortesía

Maracaibo-El líder de «Pasión por Maracaibo», Carlos Alaimo, calificó de irracional e ilegal la arremetida violenta de los cuerpos de seguridad, contra un pueblo que está ejerciendo su legítimo derecho a la protesta contra el fraude constituyente y acusó el Gobernador del Zulia, Francisco Arias Cárdenas, de haberse quitado la careta con la represión y de ser co responsable en los delitos de lesa humanidad que se están cometiendo.

Arias Cárdenas, indicó, está honrando su discurso violento de hace algunos días cuando exhortó a la oposición a tomar los fusiles: «Pero luego se contradice hablando de paz y la necesidad de un acuerdo, aunque los cuerpos policiales y militares a su cargo atacan sin misericordia al pueblo».

Alaimo destacó que la disidencia venezolana no tiene fusiles: «Afortunadamente tenemos la razón y la ley de nuestro lado. Nuestra lucha es pacífica, pero el pueblo tampoco es pendejo y cuando los militares y policías atacan con violencia, están tratando que esos ciudadanos reaccionen de la misma forma. El Zulia será la punta de lanza para el rescate de la libertad y la democracia».

Voluntad y deseos de cambio

Lo que también tenemos en grandes cantidades, agregó el médico y empresario, es voluntad y deseos de salir del Gobierno: «Porque además de ineficientes ya que no solucionan los problemas de los venezolanos, sino que más bien los agravan, ahora pretenden terminar de imponer una dictadura».

Carlos Alaimo garantizó que ya los ciudadanos no tienen miedo contra este régimen que ocupa el poder. «Ellos demostraron que son unos criminales, tres muertos ayer le entregó el Zulia a Venezuela y Arias Cárdenas debe saber que esos delitos contra los derechos humanos son calificados como de lesa humanidad y por tanto no prescriben y son de carácter universal. Él y otros tendrán que responder por los muertos del Zulia. Van a salir del poder pero no con las armas, sino con la voluntad democrática de un pueblo hastiado».

El dirigente de la disidencia democrática además hizo un llamamiento a los colectivos: «No se dejen usar por el Gobierno y los cubanos para que ataquen a la oposición. A ustedes les da hambre y no tienen comida, también se enferman y no tienen medicinas. Los están usando y luego los dejarán solos a la hora de pagar por sus acciones».

El cambio es indetenible y en «Pasión por Maracaibo» estamos trabajando arduamente para eso: «Venezuela saldrá de esta pesadilla con la participación de todos los venezolanos que deseamos ese cambio. El Gobierno sólo intenta alargar su agonía», finalizó Carlos Alaimo.