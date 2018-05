Rodrigo Cabezas rechaza destitución de Régulo Pachano del CAMLB

Cabezas pidió respeto para «la gran señora, escultora y promotora de nuestra identidad nacional, Lía Bermúdez», en relación a la propuesta de cambio de nombre del centro de arte de maracaibo

Maracaibo – El economista, profesor y político zuliano, Rodrigo Cabezas, se pronunció este jueves mediante un comunicado en relación a la destitución de Régulo Pachano de su cargo como director del Centro de Arte de Maracaibo Lía Bermúdez (CAMLB), el cual consideró una medida que no puede respaldar.

Para Cabezas «un hombre honrado acompaña lo que su conciencia le diga y no le vende simulacros a sus amigos», por tanto, afirmó que su negativa está orientada a que Pachano «es el artífice, en nuestra tierra zuliana, junto a Lía, de la conversión del CAM en el principal centro cultural de rango internacional del Zulia, con una basta actividad en el campo de las artes permanentemente y, con acceso a ella de los sectores populares».

Recordó que esa gerencia hizo posible, «por su eficacia, eficiencia y profesionalismo que nuestro CAM fuera decretado, para orgullo del Zulia, Centro UNESCO».

Por lo que destacó que la cultura no pertenece a tendencias de derecha o izquierda y añadió «no encuentro por tanto la existencia concreta de lo que llamas «burguesía maracucha guarimbera de la cultura».

Cabezas, finalizó pidiendo respeto para «la gran señora, escultora y promotora de nuestra identidad nacional, Lía Bermúdez», en relación a la propuesta de cambio de nombre del centro de arte de maracaibo.

A continuación el comunicado íntegro:

«Respetado Wolfang. Un hombre honrado acompaña lo que su conciencia le diga y no le vende simulacros a sus amigos. No puedo respaldar la destitución de Régulo Pachano de la conducción del CAMLB. Es él artífice, en nuestra tierra zuliana, junto a Lía, de la conversión del CAM en el principal centro cultural de rango internacional del Zulia, con una basta actividad en el campo de las artes permanentemente y, con acceso a ella de los sectores populares.

Esa gerencia hizo posible, por su eficacia, eficiencia, profesionalismo que nuestro CAM fuera decretado, para orgullo del Zulia, CENTRO UNESCO. Como no puedo discutir tu competencia y entiendo la decisión irrevocable con relación a Regulo, sólo alcanzó a decirte, en atención a los argumentos que en tu opinión la justifica, que más daño le hace a la gestión de Omar Prieto una visión sectaria, partidista y dogmática en relación a lo que debe ser el CAM.

La cultura no es de derecha, de izquierda , de centro o neutra, ella, en todas sus manifestaciones es EL ESPACIO CONSTRUIDO POR LA ESPECIE PARA EL ENCUENTRO HUMANO EN IGUALDAD. La izquierda reclama es que el acceso a la música, el teatro, la danza, la pintura, el cine, la poesía, sea universalmente disfrutado por todos y todas. Acá en nuestro Zulia nadie lo hace como el CAM. No encuentro por tanto la existencia concreta de lo que llamas «burguesía maracucha guarimbera de la cultura». Es posible que mis limitados conocimientos extravíen mi vista. Invoco que sean generosos con los derechos laborales y la contribución de 27 años de trabajo de Régulo.

Finalmente, frente a la decisión de cambiarle el nombre al Lia Bermúdez sólo me atrevo a pedirles, por favor, lo vuelvan a pensar. Ello no tendría ninguna justificación para el Zulia cultural e histórico, y no es verdad que con ello se hace revolución, es cuando menos un gran despropósito. La gran señora, escultora y promotora de nuestra identidad nacional, Lía Bermúdez, no se lo merece en vida. Con respeto».